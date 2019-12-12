Опухшая Елена Корикова рискнула показать лицо без макияжа

Елена Корикова по праву считается одной из самых красивых российских актрис. Звезда сериала "Бедная Настя" в свои 47 лет может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым лицом. Она часто появляется перед поклонниками без макияжа. Однако одно из последних видео всерьез встревожило самых преданных поклонников артистки.

Елена Корикова решила пококетничать на камеру и сняла видео, как наслаждается музыкой во время поездки за рулем. Публика тут же принялись обсуждать внешность звезды. Многие пришли в восторг от естественной красоты актрисы, которая рискнула показаться подписчикам без макияжа.

"Вы, как всегда, обворожительны и прекрасны!", "Милая и без макияжа", "Елена, вы красавица", "Какая у вас прекрасная улыбка", "От вас исходит невероятное тепло, доброта", "Леночка, вы муза, будьте счастливы", "Лена прекрасна и с макияжем, и без", - пишет публика.

Однако нашлись и те, кто предположил, что опухшая Корикова якобы злоупотребляет уколами красоты. Некоторые фанаты с трудом узнали звезду, которая всегда считалась одной из главных красавиц отечественного кино. "Смените косметолога, полный ужас", "Ой, не узнать без макияжа мою любимую артистку", "Вот что делает ботокс", "Сама на себя не похожа без макияжа", "Что с губами?", "Почему вы такая опухшая?", "Не узнал поначалу", - сокрушаются фолловеры.

korikova_official Не знаю, видно ли меня, но слышно точно

Елена не стала игнорировать едкие замечания хейтеров и даже пригрозила судом одной подписчице, которая обвинила ее в использовании филлеров и ботокса. "Ноль косметики! Просто я такая и есть. Может, с вами тоже посудиться? Ни того, ни другого в моем лице нет. За ложные обвинения и утверждения есть статья", - заявила артистка.

Корикова давно устала от слухов и сплетен о себе. Именно поэтому ее команда адвокатов готова наказать недоброжелателей. "По поводу любого ложного обвинения в свой адрес я обращаюсь в суд. Никому же неинтересно обсуждать, как меня подписчики любят", - уверена артистка.

Кстати, свою личную жизнь звезда оберегает от постороннего глаза. Елена Корикова не общается с прессой, не дает интервью. Официально она была замужем один раз - за писателем Дмитрием Липскеровым. От сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина Елена родила ребенка. Узнав о беременности возлюбленной, Дмитрий Рощин сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником. Со своим сыном Арсением бывший актер не общается. Отца мальчику заменил Максим Осадчий. У артистки был бурный роман с Сергеем Астаховым.

А не так давно у 47-летней звезды фильма "Барышня-крестьянка" появился муж и заветное обручальное колечко на безымянном пальчике. Судя по всему, свадьба состоялась несколько месяцев назад. Об этом сообщила сама Елена, не став при этом раскрывать никаких подробностей счастливого события. Все стало известно совершенно случайно. Актриса отвечала на комментарии подписчиков-мужчин. В какой-то момент Корикова красноречиво дала понять, что она не свободна. "Передам своему мужу!", - написала актриса в ответ на очередной комплимент.