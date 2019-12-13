Фамилию Дерипаски убрали из «черного списка на лишение гражданства Кипра»

Как выяснила «КП», власти Кипра готовы отказаться от идеи изъять свои паспорта у группы иностранных инвесторов, ранее заподозренных в нарушении законов.

Самым известным фигурантом того «чёрного списка» был российский бизнесмен Олег Дерипаска. Два года назад он получил заветную книжицу, вложив в активы на островном государстве свыше двух миллионов евро: законы Никосии это позволяют. Но 27 ноября местные СМИ заявили, что правительство Кипра передумало и отказало Дерипаске (вместе с ещё 25 иностранцами) в предоставлении гражданства.

А теперь, как выяснила «КП» у источника, хорошо осведомлённого о внутренней политике острова, Никосия вновь изменила решение. По утверждениям нашего собеседника, один из высокопоставленных чиновников местного МВД уже 28 ноября (на следующий день после скандала) неофициально заявил: «Возможно, нам нужно исключить из черного списка несколько имен».

К настоящему моменту с «почти стопроцентной вероятностью» фамилия Дерипаски из злосчастного списка изъята. Произошло это, по данным источника kp.ru, «не без внешнего давления».

Например, прямо сейчас на Кипре находится «группа адвокатов» для решения правовых вопросов, связанных с кейсом Дерипаски. Остальные 25 иностранцев из «чёрного списка» — опять же, через своих юристов — готовят к кипрским властям иски: мол, мы все условия для получения вашего гражданства выполнили, а вы эвон что творите.

В свою очередь, правительство Кипра создало комиссию из юристов, экономистов и других экспертов, которым надлежит разобраться в ситуации. И, например, провести с фигурантами первоначального «стоп-листа» дополнительные собеседования.

Как выяснила «КП» ранее, одной из настоящих причин попадания Олега Дерипаски в первоначальный «список 26» были сообщения о его контактах с бывшим советником Трампа — Полом Манафортом, который ныне отбывает срок в американской тюрьме за коррупционные связи с украинской верхушкой и махинации с налогами.