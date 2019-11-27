«Это из-за его связей с экс-советником Трампа»: На Кипре опровергли лишение Дерипаски гражданства, но вопросы к нему есть

«Эти люди уличены в тех или иных правонарушениях, о чём сообщают международные СМИ или их собственные правительства». С такими словами вышла статья во второй по величине газете Кипра — «Политис». Там приведён чёрный список из 26 фамилий, которых правительство солнечного острова не желает видеть в числе своих сограждан.

Раньше стать резидентом этой страны-члена было ЕС легко. Особенно для богачей. Инвестируешь свыше 2 млн евро в местную недвижимость или другие активы и — и готово. Именно так и поступил российский бизнесмен Олег Дерипаска, получивший заветную книжицу от средиземноморского острова ещё в 2017 году.

— В силу обширных бизнес-интересов он перемещается по всему миру, для чего и нуждается в таком паспорте, — объяснили тогда представители олигарха его решение.

Но теперь Никосия (столица острова) готова передумать. «По итогам расследования было принято решение касательно нескольких россиян по причинам экономического характера», — туманно говорится в той самой статье газеты «Политис».

Что же там происходит? Звоним на Кипр.

— Это НЕ значит, что Дерипаску лишают гражданства, — сказал нам редактор отдела новостей газеты «Политис» Дионисис Дионисиу, осведомлённый о том, как готовился «чёрный список». — Просто у нашего правительства к ряду «новых граждан» возникли вопросы. Расследование правомерности предоставления им гражданства пока ещё только продолжается. И эти богачи (вернее, их юристы) имеют право дать нашему правительству мотивированный ответ на эти подозрения, чем думаю, они будут заниматься много лет: юридические вопросы решаются не быстро.

Что касается Дерипаски, то, по словам другого собеседника «КП», единственная причина «вопросов» к россиянину — его связи с американским политтехнологом Полом Манафортом. Это, как модно сейчас говорить, токсичная история. Господин Манафорт являлся советником Дональда Трампа в разгар избирательной кампании-2016, но был уволен в августе того же года, когда СМИ вскрыли его коррупционные связи с высшими украинскими чиновниками. После той истории оба оказались в эпицентре дела о мифической «работе Трампа на Россию». Впрочем, суд доказал лишь то, что Манафорт не заплатил налоги со своих многомиллионных гонораров за политконсультации для экс-президента Украины Виктора Януковича и других высокопоставленных киевлян. И на основании чего получил свыше четырех лет тюрьмы.

— Кипр сейчас ужесточает миграционное законодательство, в том числе и против «новых киприотов», вне зависимости от их финансовых возможностей. Сегодня для Никосии это вопрос репутации. Многие из иностранцев, переехавшие туда до 2013 года, получили паспорт не вполне легально, используя массу возможностей местного законодательства, и продолжают пользоваться сохранившимися «лазейками» по сей день — объясняет бизнес-консультант, руководитель холдинга World Business Partners Екатерина Мироненкова. — Долгое время остров был оффшорной зоной — «налоговым раем», который со всего мира привлекал сомнительные капиталы и их владельцев. Но сейчас Кипр хочет уйти от такого имиджа: «Теперь у нас настоящая, серьёзная экономика, привлекаем только благонадежные инвестиции и легально заработанный капитал». Даже счета в кипрских банках уже не открыть без документального подтверждения законности происхождения средств. И, думаю, такое закручивание гаек с изъятием паспортов продолжится.

В одном чёрном списке с Дерипаской оказались выходцы со всего мира. Например, кениец Хамфри Ндегва, обвиняемый в мошенничестве у себя на родине. Или один из самых разыскиваемых преступников в Малайзии по имении Чхо Тайк Ло.

Ну и пара россиян: экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. У нас они находятся в розыске по обвинению в мошенничестве на сумму 490 млн руб. А, кстати, Ефрофинанс Моснарбанк занимается импортно-экспортными операциями с Венесуэлой, из-за чего с марта 2019 года находится под американскими санкциями. В общем, вашингтонские уши из-под кипрских чёрных списков прямо-таки торчат.

И последний штрих. В печатной версии газеты «Политис» фамилия написана неправильно: Deribaska, через «б» вместо «п». (На сайте, конечно, после гневных комментариев уже всё исправлено.) Может, и с самим лишением его гражданства — точно так же, просто где-то не разобрались?

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