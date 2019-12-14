«Он меня избил!»: Ирина Лобачева разводится с 30-летним мужем

Серебряный призер Олимпиады Ирина Лобачева сейчас зарабатывает на жизнь частными уроками фигурного катания. Одна ее тренировка стоит 4 тысячи рублей. Лобачева вместе с 30-летним мужем тренером Иваном Третьяковым живет в шикарной квартире, которая ей досталась после развода с Ильей Авербухом. Лобачева и Авербух развелись 12 лет назад, их общий сын 15-летний Мартин живет с отцом.

Замуж за Ивана Третьякова Лобачева вышла два года назад, до этого пара жила гражданским браком. Теперь Ирина подала на развод. Но ее муж намерен сохранить семью.

«У нас 17 лет разница, и я понимаю, что если не смогу родить ему ребенка, то переживу то, что уже переживала. Поэтому я пошла на опережение», - Ирина Лобачева объясняет желание развестись тем, что иначе Иван уйдет от нее сам, как когда-то ушел Илья Авербух.

О разводе Ирина Лобачева впервые расскажет сегодня в 21 час в программе «Секрет на миллион».

Лобачева и Третьяков вместе тренируют детей – так и познакомились. В программе Ирина сообщит, что подала на развод сразу по нескольким причинам: муж мало зарабатывает и поднимает на нее руку. Лобачевой не нравится зависимость Ивана от интернет-игрушек.

Лобачева признается, что однажды Иван вспылил: «Он меня избил просто… За то, что ему что-то не понравился…»

На прямой вопрос ведущей: «Муж тебя бил?» Лобачева отвечает так: «Было несколько раз. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы не помню из-за чего начались. Могла что-то ляпнуть… Наверное это и привело к моему решению. Если это сейчас происходит, что же будет дальше? Писала заявления в полицию, потом забирала. Пожалела его… Он всегда просит прощение. Все обыденно. Я просто в таком возрасте, что уже устала от этого…»

Муж побои отрицает, говорит, что скандалы случаются, когда Ирина пьет алкоголь. Известно, что Лобачева избавлялась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Ирина утверждает, что теперь не употребляет спиртное.

При этом Лобачева переживает, что возможно в 46 лет уже не сможет родить мужу ребенка. Живут Ирина и Иван по-прежнему вместе, но «как соседи». Честно говоря, сцены из супружеской жизни Лобачевой и Третьякова в телешоу больше напоминают «драматический сериал», в котором свидетелем кровоподтеков и синяков Лобачевой выступает маникюрша фигуристки.

Постановочный это развод ради телешоу или Ирина Лобачева и Иван Третьяков действительно расстанутся, мы узнаем немного позже. Услышать откровения Ирины Лобачевой можно в 21 час в программе «Секрет на миллион» на НТВ.