2019-12-14T18:05:35+03:00
Звезды

«Он меня избил!»: Ирина Лобачева разводится с 30-летним мужем

Несмотря на скандалы в семье, 46-летняя фигуристка мечтает родить ребенка
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Ирина Лобачева с мужемИрина Лобачева с мужемФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Серебряный призер Олимпиады Ирина Лобачева сейчас зарабатывает на жизнь частными уроками фигурного катания. Одна ее тренировка стоит 4 тысячи рублей. Лобачева вместе с 30-летним мужем тренером Иваном Третьяковым живет в шикарной квартире, которая ей досталась после развода с Ильей Авербухом. Лобачева и Авербух развелись 12 лет назад, их общий сын 15-летний Мартин живет с отцом.

Замуж за Ивана Третьякова Лобачева вышла два года назад, до этого пара жила гражданским браком. Теперь Ирина подала на развод. Но ее муж намерен сохранить семью.

«У нас 17 лет разница, и я понимаю, что если не смогу родить ему ребенка, то переживу то, что уже переживала. Поэтому я пошла на опережение», - Ирина Лобачева объясняет желание развестись тем, что иначе Иван уйдет от нее сам, как когда-то ушел Илья Авербух.

О разводе Ирина Лобачева впервые расскажет сегодня в 21 час в программе «Секрет на миллион».

Лобачева и Третьяков вместе тренируют детей – так и познакомились. В программе Ирина сообщит, что подала на развод сразу по нескольким причинам: муж мало зарабатывает и поднимает на нее руку. Лобачевой не нравится зависимость Ивана от интернет-игрушек.

Лобачева признается, что однажды Иван вспылил: «Он меня избил просто… За то, что ему что-то не понравился…»

На прямой вопрос ведущей: «Муж тебя бил?» Лобачева отвечает так: «Было несколько раз. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы не помню из-за чего начались. Могла что-то ляпнуть… Наверное это и привело к моему решению. Если это сейчас происходит, что же будет дальше? Писала заявления в полицию, потом забирала. Пожалела его… Он всегда просит прощение. Все обыденно. Я просто в таком возрасте, что уже устала от этого…»

Муж побои отрицает, говорит, что скандалы случаются, когда Ирина пьет алкоголь. Известно, что Лобачева избавлялась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Ирина утверждает, что теперь не употребляет спиртное.

При этом Лобачева переживает, что возможно в 46 лет уже не сможет родить мужу ребенка. Живут Ирина и Иван по-прежнему вместе, но «как соседи». Честно говоря, сцены из супружеской жизни Лобачевой и Третьякова в телешоу больше напоминают «драматический сериал», в котором свидетелем кровоподтеков и синяков Лобачевой выступает маникюрша фигуристки.

Постановочный это развод ради телешоу или Ирина Лобачева и Иван Третьяков действительно расстанутся, мы узнаем немного позже. Услышать откровения Ирины Лобачевой можно в 21 час в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России
"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу
Власти Украины заявили, что никаких документов на саммите в Париже не подписывали
В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Киев заявил, что формула обмена удерживаемых лиц будет известна до Нового года
Союзмультфильм выпустил продолжение "Умки"
Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло до 15 человек
Американская балерина обвинила в расизме Большой театр
В МИД Украины назвали условие возвращения миротворцев ООН в Донбасс
Despacito стал самым популярным клипом десятилетия
Северная Корея провела новое "значимое испытание" на космодроме
UFC огласило дату самого ожидаемого боя между Фергюсоном и Нурмагомедовым
Мастерство киргизского ак-калпака включили в список наследия ЮНЕСКО
При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человек
Российская ракета нового поколения «Монолит» готова к государственным испытаниям
Первый черновик песни Элтона Джона Your Song продали за 240 тысяч долларов
Депутат рассказал об идее уголовного наказания для отказавшихся от лечения наркоманов
В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»
Путин внес в Госдуму закопроект о звании «Город трудовой доблести»