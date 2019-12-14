2019-12-14T22:26:50+03:00
Экономика

Минфин не даст обналичить пенсионные накопления

Такая возможность была в проекте новой пенсионной реформы
Евгений БЕЛЯКОВ
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Минфин не даст обналичить пенсионные накопленияМинфин не даст обналичить пенсионные накопленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В правительстве продолжают обсуждать грядущие изменения в нашу пенсионную систему. Очередная реформа называется гарантированный пенсионный план. Ее суть в том, что нам хотят предложить самим копить на будущую пенсию. То есть по чуть-чуть отщипывать с каждой зарплаты и переводить на специальный пенсионный счет. За это россиянам и их работодателям хотят пообещать налоговые льготы. Сумма будет копиться в течение нескольких десятков лет. Ею будут распоряжаться специальные фонды, которые будут вкладывать деньги в ценные бумаги и приносить нам инвестиционный доход. А при выходе на пенсию мы получим давно обещанную нам прибавку к пенсии.

«Комсомолка» подробно писала о предлагаемых изменениях в конце октября. В течение полутора месяцев чиновники получали обратную связь от экспертов и других заинтересованных лиц. И те нашли несколько дырявых мест в законопроекте. В частности, в первоначальном варианте предлагалось, что будет действовать так называемый период охлаждения. То есть гражданин может начать откладывать деньги на будущую пенсию, а потом передумать и забрать все деньги обратно.

Некоторые эксперты увидели в этом возможность обналичить все нынешние пенсионные накопления. Те, что были заморожены в 2014 году. Сейчас у многих россиян там скопились крупные суммы. Они лежат либо во Внешэкономбанке, либо в негосударственных пенсионных фондах. При их переводе на новую систему гражданин мог бы воспользоваться периодом охлаждения и вернуть эту сумму себе.

Теперь эту возможность решили убрать из законопроекта. То есть, прекратить отчисления человек сможет в любой момент, а вернуть уже отправленные в фонд деньги – нет. Их можно будет получить только при выходе на пенсию, или если вам срочно потребуются деньги на операцию (список форс-мажорных обстоятельств власти еще будут определять).

- Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина, — считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

В ближайшее время законопроект будет дополнен и отправлен на дополнительное обсуждение. «Комсомолка» будет следить за ходом процесса. Внедрить новую систему власти хотят с 2021 года.

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В Минфине и Центробанке определились с новой системой пенсионных накоплений. Об этом «КП» рассказали сразу два информированных источника, близких к разработке проекта. Система будет называться гарантированный пенсионный план. «Комсомолка» ознакомилась с проектом и приводит основные тезисы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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