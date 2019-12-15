"Один раз «белку словила»": 46-летняя Ирина Лобачева сильно постарела

Когда-то Ирина Лобачева считалась одной из самых привлекательных фигуристок. Яркая блондинка с идеальной фигурой и фарфоровой коже притягивала к себе взгляды мужчин и вызывала зависть у женщин. Богатая, успешная, рядом муж, который на 16 лет младше. Не жизнь, а сказка. Однако внезапно семейному счастью красавицы пришел конец.

Всего два года продержался брак Ирины Лобачевой с тренером Иваном Третьяковым. Виной всем, как признается мужчина, стало пристрастие звездной блондинки к спиртному. Отсюда и бесконечные скандалы. Дошло до того, что чемпионка мира обвинила Третьякова в побоях.

Но молодой муж все категорически отрицает. Говорит, что в свои 30 чувствует себя на 60. "Один раз «белку словила», я ее повел в холодный душ... А что я сделаю? Она каких-нибудь таблеток наглотается, прикинется полудохлой. Я ее по щекам. А она теперь говорит, что я, оказывается, ее бью", - поведал Иван.

Ирина Лобачева в эфире НТВ

Лобачева и правда в последнее время сильно сдала. Она резко постарела. От ее красоты не осталось и следа.

"Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выхожу, когда у нее запои начинаются. Я ее держу, а она отпирается, поэтому синяки. Я ее отпущу, а она два шага и об лестницу... Я столько литров водки вылил в раковину", - рассказал он в эфире программы "Секрет на миллион".

В ответ Ирина заявила, что все было совсем не так: "Здесь реально больше зла, чем правды. Один раз выливал алкоголь в раковину. Таблетки принимала, да. Просто, чтобы уснуть".

Муж фигуристки Иван Третьяков

Фигуристка заверила, что сейчас она не пьет. "Бывает, очень хочется напиться. Я закрываюсь, втыкаюсь в подушку... И просто пытаюсь уснуть", - поделилась она своей бедой с Лерой Кудрявцевой.

Спортсменка также переживает, что в свои 46 уже не может родить. Потому она и решила развестись: "Если я не смогу подарить ему ребенка, я боюсь опять пережить то же самое, что я уже переживала. Я пошла на опережение".

Еще одним поводом к разрыву стало то, что молодой муж живет на ее деньги. "Я считаю, что все-таки мужчина должен возить женщину в отпуск", - резюмировала Ирина Лобачева.