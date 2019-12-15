Прощайте, Редактор

Умер Михаил Федорович Ненашев, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук - человек, в судьбе которого переплелись две эпохи. В каждой из них он достиг впечатляющих высот - и в том, что называют карьерными достижениями и профессиональной реализацией, и в том, что именуют чистотой устремлений и помыслов и сохранением человеческого достоинства.

В советское время Михаил Ненашев возглавлял редакцию газеты "Советская Россия", Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию, Государственный комитет СССР по печати, Министерство печати и информации СССР. После - возглавлял государственное издательство "Русская книга", заведовал кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова (ныне - Московский Политех).

Но для многих из нас, чья деятельность на протяжении последних сорока лет связана с журналистикой, с телевидением, с печатной прессой, - он был и остаётся блистательным Главным Редактором: умным, заботливым, ранимым человеком; при этом - непреклонным и жёстким руководителем, способным на серьёзные поступки, когда дело касалось принципиальных решений.

10 ноября 2019 года Михаилу Фёдоровичу исполнилось 90 лет. Пережив взлёты и падения и не ожесточившись от внезапных перемен, в своей мемуарной книге, выпущенной ещё в 90-годы прошлого века и названной "Заложник времени. Заметки. Размышления. Свидетельства", он писал: "…нет ничего более неразумного и бессмысленного, чем сожаление о прошлом. Я принадлежу к тем, кто не жалеет и не оплакивает своего прошлого, ибо дело это безрассудное и бесполезное. Какой смысл переживать по поводу того, что нельзя изменить и нельзя повторить?".

Несмотря на преклонный возраст, Михаил Ненашев до последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории и практики журналистики, издательского дела в современных условиях, участвовал в различных отраслевых мероприятиях. Каждое слово, каждый поступок Михаила Фёдоровича неизменно были наполнены доброжелательным вниманием к человеку, обращены к его профессиональному и гражданскому достоинству.

Непростая, противоречивая история нашей страны с её светлыми и темными сторонами, неоднозначными свершениями, проблемами и достижениями, отразившись в судьбе Михаила Ненашева, во всей своей полноте явила нам образец того - с каким достоинством и мужеством нужно пройти свой жизненный путь, не покривив душой, не поступившись совестью, ни на минуту не поддавшись пагубной слабости.

Мы всегда будем помнить нашего дорогого Михаила Фёдоровича Ненашева.

Светлая память.

А.Громов, В.Богданов, А.Горбенко, В.Григорьев, П. Гусев, О.Добродеев, Я. Засурский, А. Златопольский, В. Игнатенко, И. Коц, В. Лошак, А.Лысенко, В. Мамонтов, В. Миклушевский, П. Негоица, В. Овчинников, М. Сеславинский, Э. Сагалаев, В. Соловьев, С. Степашин, В. Сунгоркин, М.Федотов, В. Фронин, К. Эрнст.