"Приводите в дом мужиков и употребляете наркотики": Лера Кудрявцева призвала жену хоккеиста Никиты Зайцева рассказать правду о себе

Неожиданный поворот получил скандал, главными участниками которого стали хоккеист Никита Зайцев и его супруга Маргарита Готовцева. Женщина заявила, что спортсмен со своими родственниками отобрал у нее детей. И даже показала видео. Однако Лера Кудрявцева встала на защиту Зайцева.

"Этот пост в защиту Никиты Зайцева! Я знаю его лично, знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня. Он играет в НХЛ, своим здоровьем и трудом зарабатывает деньги", - начала свое обращение к подписчикам Лера Кудрявцева.

Телеведущая заявила, что ей порядком надоели нападки на спортсменов. И разразилась гневной отповедью в адрес их нерадивых избранниц: "Бабоньки, вы не офигели? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя, как мрази".

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Кудрявцева возмущена лицемерием таких женщин. "Потом прикрываетесь этим громким «я ж мать», бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде чем это делать, расскажите и покажите, чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей. Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали, бедных и несчастных?", - не сдерживая эмоций заявила телезвезда, которая, к слову сама замужем за хоккеистом.

Стоит отметить, что до недавнего времени никто не знал подробностей личной жизни российского защитника "Оттавы" Никиты Зайцева. Казалось, что с семейной жизнью у парня все хорошо. Жена-красавица Маргарита Готовцева и две прекрасные дочки, что еще нужно для счастья.

margo__ruby Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит

Однако в начале декабря Маргарита заявила о похищение детей. И даже опубликовала в блоге видео. "Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Я думаю это видео не нуждается в комментариях... Но меня до сих пор трясет! Я не знаю, где мои девочки, не знаю с кем они! Ведь их папа находится не в России! ", - написала она в блоге.

Жена хоккеиста, развод с которой он еще официально не оформил, намерена отсудить Зайцева треть его доходов в качестве алиментов. А это ни много, ни мало 8 миллионов рублей в месяц. По контракту Зайцев зарабатывает 4,5 миллиона долларов в год. "Я буду бороться до конца за своих девочек... Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру. Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику!", - обратилась Готовцева к родственникам.

В свою очередь, отец Никиты сделал жесткое заявление по поводу происходящего. "Дети были явно не в моих руках, а забирал их мой сын законно. Как отец, он имеет полное право видеться со своими детьми и воспитывать их, чем он, собственно, и занимается с их рождения. И мы ему помогаем, когда он улетает на работу... Маргарита должна пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости и должна обратится к врачам по поводу вспышек приступов агрессии. И только после этого ей можно разрешить общение с детьми", - цитирует его "Спорт-Экспресс".