Бывшая жена объявила об исчезновении сына Любови Полищук

Алексей Макаров девять лет назад ушел от жены Виктории Богатыревой. Однако ради дочери Виктории бывшие влюбленные сумели сохранить хорошие отношения. Более того, артист считался примерным отцом для Варвары. Он принимал активное участие в жизни наследницы и во всем ей помогал. Сын Любови Полищук также постоянно размещал фотографии с девочкой в блоге.

Алексей Макаров после расставания с Викторией Богатыревой снял для бывшей жены и дочери квартиру. Артист исправно присылал им деньги. Однако несколько месяцев назад мужчина исчез. Он перестал платить алименты и оборвал все контакты с семьей. Вот уже полгода от сына Любови Полищук - ни слуху, ни духу. Куда пропал 47-летний актер, бывшая жена не знает.

"Алексей молча взял и пропал. Дочку он не видел с весны. Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Она знает, что он где-то есть", - рассказала Виктория Богатырева в эфире программы "Звезды сошлись".

Сын Любови славится буйным нравом. Бывшая возлюбленная поведала, как однажды Макаров в порыве гнева разорвал ее пальто. "Леша не доверяет женщинам. Он считает лучшим применением прекрасной половине человечества «запирание» дома. Меня не покидало ощущение, будто с меня за чьи-то грехи спрашивают. Чего только стоили театральные сцены с разрыванием вещей, разбиванием посуды, сверканием глазами!", - разводит руками Богатырева.

makarov_alexey_ Метаморфозы. Она явно умнее меня. Остается это только признать и смириться. Объективное далеко, не будь ко мне жестоко

Соседям тоже есть что рассказать. Своенравный актер может среди ночи начать ремонт. А все просьбы угомониться, игнорирует.

Напомним, Алексей Макаров и Виктория Богатырева познакомились на съемках фильма "Первая попытка". Бурный роман знаменитостей развивался стремительно. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара. Но практически сразу же после появления девочки на свет возлюбленные расстались.

Меж тем Варя растет точной копией своей знаменитой бабушки Любови Полищук, которую, она, к сожалению, не успела застать в живых. К слову, Варя уже демонстрирует прекрасные актерские способности. Макаров публиковал в блоге видеоролик, на котором девочка декламировала стихи.