"Умный город" на воде: Спущен на воду первый в мире круизный эко-лайнер

Туристам и всей индустрии путешествий в последнее время достается от экоактивистов и борцов с глобальным потеплением. Главный упрек к том, что самолеты, автомобили, автобусы и круизные лайнеры выбрасывают в атмосферу CO2 и другие парниковые газы. Обвинения, мягко говоря, преувеличны. Но все же и авиаперевозчики, и круизные компании стремятся стать экологичнее.

Уже выполнены первые пассажирские авиарейсы на биотопливе, сделанном из растительного масла (и это переработанное вторсырье, ни одно растение специально ради полета не пострадало). На днях в Финляндии спущен на воду новый круизный лайнер, который заправляют сжиженным природным газом как во время стоянок в портах, так и в море.

Называется он Costa Smeralda - "Изумрудный берег" (зеленый цвет драгоценного изумруда тоже намек на экологичноть и "зеленые" технологии, хотя вообще-то лайнер назвван в честь престижного курортного побережья на Сардинии). Принадлежит итальянской круизной компании Costa Cruises и теперь станет ее флагманским судном.

ТТХ COSTA SMERALDA

337 метров – длина корпуса

20 палуб

2612 кают

5224 пассажира

1646 членов экипажа

21,5 узел – скорость

11 ресторанов и 19 баров на борту

450 евро на человека – минимальная цена недельного круиза

ЧТО ХОРОШЕГО В ГАЗЕ?

Что такое сжиженный природный газ (СПГ) и чем он лучше обычного топлива? Это обычный газ, чаще всего метан. Его сначала добывают на месторождениях, а потом охлаждают до -160 градусов. При такой температуре газ превращается в жидкость, уменьшается в объеме раз в шестьсот и становится удобным для транспортировки.

СПГ производят и продают многие страны, в том числе Россия (у нас есть заводы на Сахалине, Ямале и в Ленинградской области), а мировые лидеры по этой части – Катар и Австралия.

Природный газ считается самым чистым углеводородным топливом в мире. То есть сравнивают его с дизелем, бензином и углем, а не с солнечными батареями.

Лайнер на СПГ меньше загрязняет воздух, чем использующие обычное топливо морские суда:

- выбросы CO2, главного парникового газа, сокращаются на 20%;

- оксида азота на 85%;

- твердых частиц на 95 - 100%, то есть их практически нет;

- выбросы двуокиси серы вообще отсутствуют.

Воду в портах новое топливо также практически не загрязняет. Двигатели работают тише - это плюс уже для пассажиров, а не для экологии.

Справдливости ради: “Коста Смеральда” - не первое в мире круизное судно на СПГ. Три лайнера круизной корпорации Carnival (AidaNova, AidaPrima и AidaPerla) спущены на воду в 2018 году. У Costa Smeralda много других фишек, и ее не случайно считают уникальной. На верфи Meyer в финском городе Турку строится ее близнец - Costa Toscana.

УМНЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ, РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

Costa Smeralda называют «умным городом» на воде и первым в мире эко-лайнером. И не только за использование СПГ, но и за другие зеленые технологии:

- корпус судна спроектировали так, чтобы максимально снизить сопротивление воды - а значит, лайнеру потребуется меньше топлива, чтобы развивать нужную скорость.

- на борту экономят пресную воду и везде, где можно, вместо нее используют морскую, опресненную с помощью специальной системы.

- электричество тоже экономят по полной программе: от светодиодных ламп до использования тепловой энергии двигателей.

- весь мусор разделяют, пластик, стекло, бумага и алюминий отправляются на переработку.

- от одноразового пластика планируют полностью отказаться.

Уже на этой неделе, 21 декабря, Costa Smeralda отправится в первый круиз из итальянского порта Савона - сначала во французский город Марсель, потом в два испанских порта, Барселону и Пальму-де-Майорку, и снова в Италию - Чивитавеккью и Специю. По этим же средиземноморским странам плавучий "умный город" будет возить путешественников и весь 2020 год.

И он, кстати, полностью приспособлен для российских туристов - на русский язык переведена вся информация на борту, меню, в каждом порту предлагают экскурсии на русском языке, по-русски говорит персонал в ресторанах и на ресепшене.