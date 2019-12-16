Спектакль окончен: «План Б» провалился – Бузова отказалась от женихов из шоу и сама нашла мужа

Шоу «Замуж за Бузову» обсуждали в соцсетях и прессе - ажиотаж был бешеный. Поэтому продюсеры решили запустить очередную «женилку». Новое шоу назвали «План Б», а для усиления запустили в проект звезду «Камеди Клаб», вечного холостяка Тимура Батрутдинова. Но второй раз прием не сработал. Несмотря на многомиллионную армию поклонников Бузовой и рейтинговую тему шоу, чуда не случилось – в этот раз смотреть, как Ольга ищет мужа, уже не так интересно. Телезрители расстроены, но главное, что Бузова теперь довольна. В чем же причина провала «Плана Б» и счастья Ольги Бузовой?

«Как же скучно!»

В последнем выпуске «Плана Б» Ольга Бузова не выбрала никого из мужчин, отправив финалистов домой. «Искры и чувства не возникло - как бы я не хотела быть любимой и любить», - умело сдерживает слезы на Бали Оля Бузова. В это же время Тимур Батрутдинов не теряется и делает выбор.

Будут еще выпуски: улетев после летних съемок с Бали, герои встретятся «в наше время» в Москве. Финал покажут 28 декабря. Так почему же «План Б» так скучно смотреть?

Во-первых, неинтересные глянцевые участники. Во-вторых, в шоу «Замуж за Бузову» у Ольги сложились настоящие отношения с сыроваром Денисом Лебедевым. Поэтому смотреть за развитием симпатий по телевизору было занимательно: так как в это время в реальной жизни пара встречалась, подогревая интерес к шоу. Потом выяснилось, что Лебедев влюбил в себя Бузову ради пиара бизнеса - победитель шоу оказался не тем, за кого себя выдавал - и Ольга его бросила. Спустя время, звезда подписала контракт на новое шоу. В этот раз с кандидатами на руку и сердце певицы и ведущей «Дома-2» видимо было еще сложнее – наблюдать за ними скучно.

Вот пару очень типичных отзывов из фанатских групп «Плана Б». «Каждая следующая серия была еще скучнее чем предыдущая…» «Оля начала встречаться с Давой, когда контракт был уже подписан и съемки нельзя было отменить. Вот она и шифруется теперь, не рассказывает, что они вместе. Нельзя!»

Бузова в шоу "План Б"Фото: СОЦСЕТИ

Небогатый жених

33-летняя Ольга Бузова встречается с 26-летним блогером Давидом Манукяном. Их видят вместе в столичных ресторанах, говорят, что парочка проводит время вместе на съемной квартире. Возможно, накануне нового года в финальной серии «Плана Б» звезда признается с кем встречается? Съемки шли в августе, поэтому Бузова может рассказать, как нашла любовь, вернувшись с Бали. Но на телеискренность зрителям рассчитывать не приходится, поэтому нам могут выдать очередное: «В алфавите еще много букв, так что ждем «План В»… Шоу с рейтинговой персоной привлекает рекламодателей, ну и Ольге лишние гонорары не помешают.

Ведь ее парень пока не так богат, как Бузова. Кто же покорил сердце самой скандальной «разведенки» на ТВ? Давид Манукян приехал покорять Москву из Новосибирска, в родном городе его помнят, как крутого танцора – он с партнершей дотанцевался до мастера спорта, завоевал титул вице-чемпиона мира по спортивным бальным танцам. На родине Манукян получил высшее образование - учился на факультете бизнеса. Потом пробовал заниматься этим самым бизнесом, и несколько лет назад продолжил предпринимательскую деятельность в Москве.

Ольга Бузова и ДаваФото: СОЦСЕТИ

Сейчас он модный блогер, выпускает треки под псевдонимом Dava. Благодаря своей «сетевой популярности» он снялся в клипе Ольги Бузовой на песню «Лайкер».

После съемок с Ольгой у блогера Dava число подписчиков в инстаграм подросло почти до 9 млн. Помощник Давида сообщил нам его гонорары: «Размещение в сторис- 500 тысяч рублей. Фотопост- 600 тысяч рублей. Видеопост- 700 тысяч рублей. Можем сделать интеграцию в ТикТок (видеосоцсеть – прим. Авт.) и YouTube».

Завершится этот роман свадьбой? Возможно. Как и скорое расставание этой парочки. Однако в окружении телеведущей этого парня считают реальным претендентом на долгосрочные отношения с Ольгой Бузовой.

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