Шоу «Замуж за Бузову» закончилось поцелуем: Ольга приняла предложение Лебедева

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-14T16:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

14 октября в восемь вечера на ТНТ покажут последнюю серию телепроекта "Замуж за Бузову". Мы посмотрели 8-ю серию реалити-шоу в Забайкалье и, благодаря разнице во времени, узнали, чем завершится шоу.

Раскрываем главную телеинтригу этой осени. В предыдущих сериях холостяки, которые боролись за руку и сердце Ольги Бузовой, устраивали для нее свидания (по предложенному сценарию). В этот раз Бузова сама организовала для главного красавца проекта 33-летнего бизнесмена Дениса Лебедева свидания в Риме. Телеведущая отвела бизнесмена на мастер-класс по приготовлению мороженого, а потом они катались в карете по улицам Рима.

Больше часа Ольга рассказывала, какой Лебедев прекрасный мужчина, намекала, что влюблена и впервые за два года нервничает.

"Это единственный человек о котором я думаю сейчас. Я давно таких эмоций не испытывала... Мне хочется ему нравится... Он заметил, что у меня длинные ноги? Мне очень хотелось почувствовать этот город вместе с тобой. В какой-то момент я положила голову ему на плечо, и почувствовала, что счастлива..." - Бузова прекрасно играет влюбленность.

Денис Лебедев хоть и не актер, но находит нужные слова (или ему их подсказали) и обещает: "Буду радовать ее всю жизнь. Хочу смотреть на нее, когда она засыпает и просыпается, помогать во всем... Оля боится, она не готова страдать и быть обманутой... Я не боюсь, я за тебя боюсь. Ты готова быть счастливой... Я хочу сделать тебя счастливой.."

Денис Лебедев и Ольга Бузова на съемках телешоу.

Парочка, гуляя по Риму, повесит замочек на мосту, написав на нем дату и свои имена. Потом покажут результаты прохождения Лебедевым полиграфа (техническое средство используется при проведении психофизиологических исследований для оценки достоверности сообщенной информации). Сенсаций и разоблачений в эфире не случится.

Герои порассуждают о том, как сложно Ольге после развода поверить мужчинам. А в конце появится в красивом костюме Денис Лебедев, который преподнесет Ольге Бузовой колечко с драгоценным камнем, заметив, что подарок ее ни к чему не обязывает. На кольце сделана гравировка "ты для меня Вселенная". Оля отвечает Денису взаимностью, и предлагает попробовать построить отношения. "Давай попробуем..." - говорит Бузова и парочка целуется.

Ольга Бузова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Съемки шоу "Замуж за Бузову" завершились летом, после этого Ольга какое-то время встречалась с Денисом. Но Бузова быстро разочаровалась в новом знакомом, парень оказался любвеобильным. А вскоре после этого появился компромат на Лебедева: мол, бизнес по производству сыра он открыл на деньги экс-жены, живет с богатой любовницей, на шоу пришел ради пиара и продвижения бизнеса... Лебедев все обвинения опроверг, занимается продвижением бизнеса, путешествует, периодически его видят с разными женщинами. Но выгода от участия в проекте очевидна: "сырный бизнес" расширяется, Лебедев открыл еще и интернет-проект (платные астрологические прогнозы). Еще два месяца назад Дениса Лебедева никто не знал, а теперь у него берут автографы, как у "жениха Бузовой". Волшебная сила телевидения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чем закончится «Замуж за Бузову»: Ольга должна выгнать обманщика Лебедева

Участники шоу «Замуж за Бузову» поправили материальное положение, а телезрители ждут новый сезон (подробности)

Финал "Замуж за Бузову" под угрозой: сбежавший участник решил вернуться в проект, пройдя пешком более 300 километров

Валентин Коробков решил составить конкуренцию «сыровару», сорвав ему практически гарантированную победу (подробности)

Замуж за Бузову: в финал телепроекта выйдет один жених - сыровар Денис Лебедев

Участники реалити-шоу в 7 серии прошли проверку на детекторе лжи (подробности)

КСТАТИ

Замуж за Бузову: жених-сыровар раскручивает новый бизнес за счёт звезды

Фаворитом зрителей в телепроекте «Замуж за Бузову» стал бизнесмен Денис Лебедев. Мужчина хорош собой, у него три высших образования, работал в ОБЭП и даже был помощником депутата. Последние несколько лет Лебедев развивает собственный бизнес: у него завод по производству сыра и молочной продукции (подробности)

Тайны сыровара из шоу «Замуж за Бузову»: свидания с Ольгой, сын-модель и бывшая жена

В воскресенье выйдет 4-я серия телепроекта «Замуж за Бузову». В этом шоу Ольга Бузова выбирает себя парня из красивых холостяков – участников проекта. Фаворитом проекта пользователи социальных сетей называют 33-летнего бизнесмена Дениса Лебедева – у мужчины завод по производству сыра в Суздале (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замуж за Бузову – сериал с расписанными ролями. Скандальное признание участника шоу

29-летний Александр Гринев – мужчина серьезный. Это сейчас он хозяин студии по производству рекламных роликов, а раньше работал военным переводчиком. Гринев окончил Военный университет Министерства обороны и Московский институт психоанализа. Александр, став творческим человеком, дошел и до телевизионной жизни – прошел кастинг и стал участником телепроекта «Замуж за Бузову». Гринев – мужчина умный, видный и артистичный, поэтому быстро освоился на проекте (подробности)

МНЕНИЕ

Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)