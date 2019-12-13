У Бориса Джонсона развязаны руки после победы на досрочных парламентских выборах

Весь четверг, когда на Британских островах проходили выборы в парламент, Майкл колесил по лондонскому району Илинг. Стучал в дверь каждого дома и спрашивал, все ли проголосовали. Ничего экстраординарного? За исключением того, что Майкл – профессор и преподает в столичной Школе экономики.

Его благоверная Джил тоже в этот день сменила амплуа. Она вообще-то работает в библиотеке, но 12 декабря стала Tea Lady - подавала на избирательном участке бутерброды, сладости и чай.

Супружеская чета – мои давние знакомые, поэтому я задал им вопрос в лоб: почему они так «переквалифицировались»?

- Эти парламентские выборы очень важны для всех нас, ведь неопределенность и хаос тянулись годами, - ответил Майкл.

Джил скороговоркой перебила мужа:

- Мы хотели привлечь к голосованию как можно больше людей. Рассчитываем, что у нас будут дееспособное правительство и работающий парламент. И скорее бы кончился этот кошмар с брекситом!

Людей, проголосовавших на досрочных парламентских выборах 12 декабря, оказалось, действительно, много. Очень уж британцы надеялись на позитивные изменения.

Голосовали даже в…прачечных

Метрах в трехстах от моей квартиры - прачечная самообслуживания. В четверг уже в восемь утра возле нее стояли люди. Не для того, чтобы стирать белье. Здесь разместился избирательный участок. То же самое – в школах, церквях, зданиях районных советов…

Выборы в Соединенном Королевстве проходили в третий раз за неполные пять лет. Каждого депутата избирали простым большинством в округах. Проголосовать мог любой человек старше 18 лет с британским гражданством, который живет в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Избирательные участки были открыты до десяти вечера, а результаты стали объявлять ближе к утру пятницы. Они оказались великолепными для консерваторов, которые получили абсолютное большинство в парламенте: 364 места (у лейбористов – 203). Такого перевеса партия тори не добивалась с 1987 года после победы Маргарет Тэтчер. Для формирования правительства достаточно 325 мест в парламенте, поэтому Борис Джонсон торжественно провозгласил: «Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа». Теперь, если не произойдет какого-либо чп, его партия будет рулить страной пять лет.

«Самая грязная кампания»

Предводители двух главных партий: Борис Джонсон и Джереми Корбин (оппозиционная лейбористская) развязали в предыдущие недели друг против друга настоящую войну. Палили из всех пропагандистских пушек. Особенно в связи с брекситом. Джонсон снова и снова повторял, что выведет страну из ЕС. Корбин возражал: надо уточнять настроение граждан, может быть провести второй референдум о брексите. Он также убеждал избирателей, что несмотря на свои семьдесят лет (Джонсон на пятнадцать лет моложе) он совершенно здоров, потому что каждое утро ест овсянку. Правда, к высказываниям обоих политиков избиратели относились скептически: по опросу последнего общественного мнения предводителю лейбористов не верили 51 процент британцев, а Джонсону еще больше – 59 процентов.

- Нынешняя избирательная кампания была самой злобной, грязной и я бы даже сказал самой отвратительной на моей памяти, - констатировал Дэвид Димблби, 81-летний ветеран британской журналистики, который освещает на Би-би-си выборы с семидесятых годов прошлого века. – Кандидаты в депутаты выливали друг на друга потоки ненависти и клеветы. Безобразный спектакль!»

Впрочем, парламентские выборы на Британских островах не раз оказывались отнюдь не джентльменскими. Ровно двести лет тому назад сторонники одной из партий подожгли в Кембридже паб. А на выборах в 1865 году в городе Колчестер представителя тори (так тоже именуют консерваторов) забросали тухлыми яйцами, и ему пришлось защищаться зонтом…

Не обошлось (как иначе в Британии!) и без обвинений в адрес России. Мол, она вмешивалась не только в американские, но и в нынешние в Соединенном Королевстве. Некоторые газеты вбросили даже такое заявление: Корбин – чуть ли не марионетка Путина.

Что же теперь?

Борис Джонсон назначил досрочные выборы именно для того, чтобы получить большинство в Вестминстере, и теперь у него развязаны руки. Прежде всего премьер-министр будет стремиться выполнить свое главное обещание – выйти как можно быстрее из ЕС. Ведь всенародное голосование 12 декабря стало своего рода плебисцитом о членстве Великобритании в Европейском союзе. Прошло три с половиной года после того, как брексит поддержало большинство подданных Ее Величества, но «развода» так и нет. Это отрицательно сказывается на экономике, курсе национальной валюты. Конечно, многое зависит от европейских партнеров, однако, как слышу от здешних экспертов, процесс осуществления злополучного брексита начнется в конце января, а в конце следующего года после переходного периода состоится фактический выход из ЕС.

Борис Джонсон также твердо обещает снизить поток мигрантов на Британские острова, поднять уровень медицины и образования. Может быть, и в отношениях с нашей страной, которые опустились чуть ли не до минусовой отметки, произойдет прорыв? Джонсон не раз заявлял о том, что заинтересован в их улучшении. Еще в бытность мэром Лондона он поведал автору этих строк, что у него есть русские корни и с веселой улыбкой произнес пару слов на русском языке. А ведь теперь он - законно избранный глава британского правительства…