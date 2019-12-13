Дальневосточные дизайнеры представили свои коллекции на Vostok Fashion Day

В Москве состоялась презентация коллекций дизайнеров Дальнего Востока Vostok Fashion Day. Мероприятие организовано Фондом Росконгресс в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», которые проходят 2–14 декабря. Лучшие дальневосточные образы были представлены на площадке инновационного мультиформатного бренд-пространства Hyundai Motorstudio.

Vostok Fashion Day стал продолжением шоу дальневосточных дизайнеров, которое прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Тогда, в рамках культурной программы, в Дальневосточном федеральном университете состоялся модный показ Far East – Fashion Forpost.

«Восточный экономический форум прежде всего направлен на ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества. Вместе с тем Форум знакомит гостей и участников с культурой и традициями региона, а также его творческими достижениями. Мероприятия в рамках „Дней Дальнего Востока“ способствуют популяризации региона и позволяют продемонстрировать его уникальные возможности москвичам и гостям столицы», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На Vostok Fashion Day представили коллекции дизайнеров, которые в этом сезоне уже участвовали в азиатских неделях моды. Среди них: Светлана Никонова, Юлия Воротникова, Ирина Акулина, Елена Рудермель, Анастасия Шаклеина, Денис Бурлаков, Татьяна Васильева и Светлана Черемных.Во время показа детской коллекции на подиум вышли ученики «Творческого Центра Игоря Саруханова».

Среди участников разыграли призы, в том числе путешествия на Камчатку, в Долину гейзеров, и поездки на фестиваль туризма «Оймякон – полюс холода» в Якутии.

Кроме того, гости Vostok Fashion Day услышали музыкальные композиции дальневосточных музыкантов, а также познакомились с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока», включающей 11 работ авторов. В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.

VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года во Владивостоке.