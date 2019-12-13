Сможет ли Россия организовать свои Олимпийские игры

В качестве ответной меры против решения ВАДА отстранить Россию от двух Олимпиад, звучат предложения отвернуться от МОК и провести свои Игры. Но насколько это реально, кто на них приедет, и сколько это будет стоить?

1. Где можно провести?

Это как раз самый простой вопрос. Спортивной инфраструктуры у нас сейчас много. Главное определится – Зимние или летние игры. Для зимы есть Сочи с объектами ОИ-2014, и есть Красноярск, где в марте провели Универсиаду-2019. С летом тоже все неплохо – Казань, Санкт-Петербург, Москва, наконец. Везде есть стадионы, арены, отели. Так что где – не вопрос. Вопрос – как?

2. Кто приедет?

Надо понимать, своя Олимпиада – это прямой конфликт с МОК, с ВАДА и, скорее всего, со всем западным миром. Так что многие звезды из Европы и Америки точно к нам не поедут. Всех остальных надо будет затаскивать либо политическими методами, либо высокими гонорарами-премиальными. Николай Валуев и Вячеслав Екимов в эфире «Радио КП» предложили сделать «Игры стран БРИКС», куда выходят Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и получается огромный охват. Неплохая идея: тот же китайский спорт очень бурно развивается, в медальном зачете Рио-2016 они были на 3-ем месте. Но Китаю проводить Олимпиаду-2022. Захочет ли он ссориться с МОК ради «Игр БРИКС»?

Далеко не все мировые спортивные звезды согласятся приехать на "альтернативные" олимпийские игры.Фото: REUTERS

3. Участникам придется платить за приезд?

Скорее всего, необходимо будет установить премиальные высокие премиальные. На Олимпиаде в Рио было 307 комплектов наград. В России, напомним, государство платит своим спортсменам 4 млн рублей (примерно 70 тыс долларов) за «золото», 2,5 млн руб (40 тыс. долл.) – за «серебро», 1,7 млн (25 тыс) – за «бронзу». В спортивном мире это очень большие бонусы. Если платить всем по российским расценкам, на премиальные уйдет 41,5 млн долларов. Если сюда добавить командные виды, и заложить гонорары на приезд звезд, можно заложить миллионов 50. Но это еще не самые большие траты.

4. А как отреагирует МОК, ВАДА и все Международные федерации?

Никто «российской Олимпиаде» там рад не будет, и официальный статус этим соревнованиям не даст. Значит и в международных календарях окно найти для них будет непросто. А может быть звездам и будет не рекомендовано или вовсе запрещено лететь в Россию на «коммерческий турнир». Ведь будет действовать запрет ВАДА на проведение в нашей стране крупных соревнований.

5. Сколько это будет все-таки стоить?

Все зависит от размаха. Олимпиады – дорогое удовольствие. Бюджет Рио-2016 оценивался в 4,6 млрд долларов, но это были одни из самых недорогих Игр за последнее десятилетие. Сочи-2014 обошлись в несколько раз дороже – по официальным данным в 325 млрд рублей. Но там надо было строить с нуля абсолютно все. Бюджет Токио-2020 составляет 30 млрд. долларов. Если брать соревнования поскромнее, то Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске «стоила» России 68 млрд. рублей. Бюджет Универсидаы-2023 в Екатеринбурге оценивается в 85 млрд рублей. Видимо на эти суммы и надо ориентироваться: если ничего глобально не возводить, не строить трамплины, горнолыжные трассы и стадионы на 100 тысяч зрителей, 1,5-2 млрд долларов вполне реальная цена.

Россия обжалует решение запретить нашим спортсменам выступать на крупнейших международных соревнованиях.Фото: REUTERS

6. Можно ли будет заработать?

Вот это вряд ли. Основные доходы организаторов Олимпиад – спонсоры и телетрансляции. В качестве первых выступают трансконтинентальные компании, такие как Coca-Cola, Visa, Procter and Gamble. Сомнительно, что они пойдут в такой проект. За счет продажи ТВ-прав МОК получает миллиарды. Но в основном это западные телекомпании – та же NBC Universal подписала до 2032, заплатив за телеправа в США 7,65 млрд долларов

7. Когда это может быть?

За месяц-два-три такое мероприятие не готовится. Чтобы найти «окно» в соревнованиях, надо будет постараться. Провести переговоры с потенциальными участниками, подготовить объекты – год-полтора выглядят более реальным сроком. Но может к тому времени все изменится и ситуация остынет?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

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