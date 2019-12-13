Гинер продал ЦСКА

Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов России поменял владельца. ЦСКА, который долгое время находился под контролем Евгения Гинера, перешел к Внешэкономбанку. ВЭБ забрал 75% акций клуба в счет долга.

В кредит армейцы залезли во время строительства стадиона, заняв еще в 2013 году 240 млн долларов. Спортивное сооружение в итоге достроили, и оно получило название ВЭБ-арена. Но с долгами все было не слишком хорошо. В футбольном мире то и дело ходили слухи, что Евгений Гинер рассматривает разные варианты продажи команды.

Не слишком стабильное финансовое положение сказалось и на составе, и как следствие, на результатах. ЦСКА старался дорого продавать своих лидеров, например Александр Головин ушел в «Монако» за 30 млн. евро. Кроме того, армейцы удержали у себя самого дорогого игрока российского чемпионата Марио Фернандеса. Но все равно обновлять состав не получалось. Отсюда и невозможность бороться за чемпионство и даже попадание в Лигу чемпионов, обеспечивающее порядка 20 млн евро дополнительного дохода.

«Хотел бы выразить ВЭБ и Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что они в непростой экономической ситуации подставили на плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим суперклуб», - заявил «Спорт-Экспрессу» Евгений Гинер. По видимому, он сохранит за собой кресло президента ЦСКА.

ВЭБу футбольный клуб не так уж нужен. В течении трех лет банк хочет найти стратегического партнера, которому, возможно, передаст команду. Но болельщики надеются, что в это время у ЦСКА будет приличный бюджет, позволяющий покупать хороших игроков.

Но все равно, ЦСКА пополнил число российских клубов, находящихся под контролем госкорпораций. В него входят:

«Зенит» - «Газпром»

«Локомотив» - РЖД

ЦСКА - ВЭБ

«Динамо» - ВТБ

«Арсенал» - «Ростех»