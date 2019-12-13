Клубы РПЛ провели самый позорный сезон в еврокубках

«Зенит» и «Локомотив» - последние в своих группах в Лиге чемпионов, ЦСКА – четвертый в группе Лиги Европы, ниже «Лудогорца» и «Ференцвароша», «Краснодар» разгромлен «Базелем» и «Хетафе», «Спартак» вылетел еще осенью. И ни один не вышел в весну – такого кошмара с российскими клубами не было 18 лет.

Чтобы картина была полной, вот еще несколько фактов из этой европейской кампании клубов РПЛ:

- Наши команды в этом сезоне еврокубков проиграли 21 из 34 матчей.

- ЦСКА был разгромлен «Лудогорцем» - 1:5 и проиграл даже «Ференцварошу» - клубам, которые не всегда найдешь на футбольной карте Европы.

- «Зенит» в решающем матче терпит поражение от «Бенфики» - 0:3.

- «Локомотив» проигрывает 5 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов, причем второй сезон подряд.

- «Зенит» не может выиграть в гостях два года.

Вам мало? Вот еще:

В таблице коэффициентов УЕФА (по ней определяется по сила чемпионатов) в этом сезоне мы ниже Кипра, Румынии.

В той же таблице коэффициентов нас обогнала Португалия, и скоро начнет поджимать Бельгия.

Весной в еврокубках будут играть команды из Украины, где в чемпионате выступает 12 клубов, в половине еле душа держится, Кипра, Польши и даже Болгарии.

И все это, несмотря на то, что в России построили новые ультрасовременные стадионы, пошли люди на трибуны, появились новые игроки, боссы РПЛ мечтают об увеличении телеконтракта. Но за что платить больше? Есть какой-то прогресс? Единственным мерилом силы того или иного чемпионата, являются европейские кубки. А на них российские клубы просто «забили».

Что с этим делать – непонятно. Может быть дело в лимите на легионеров, но он действует не первый год и никогда таких провалов не было. Может быть причина в переходе на систему «осень-весна», но тоже не вчера ее поменяли. И точно дело не в качестве игроков: «Лудогорец» и «Базель» - не те, кому надо проигрывать с разгромнейшими счетами.

Но вот что интересно. Каждую весну российские команды рвут себе все, чтобы подняться выше в турнирной таблице в «зону УЕФА». Деньги на премиальные летят пачками, судейские скандалы - до разорванных в спорах глоток, головы тренеров летят одна за другой. И все ради одной цели - попасть в еврокубки. А осенью там по-быстрому слиться, чтобы следующей весной вновь ожесточенно бороться за Европу.

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Нас бьют, увы. Сначала «Локомотив» Семина обыгрывал «Ювентус», но пропустил подряд два мяча и проиграл. Потом «Зенит» Семака в борьбе, но по делу, уступил немецкому «Лейпцигу» в гостях. Но то - Лига чемпионов. Там у нас почти ничего не ладилось даже в те годы, когда российские клубы кишели звездами мирового уровня и шальными деньгами. Сейчас и звезд не видно, и с деньгами даже самые обеспеченные расстаются неохотно (подробности)