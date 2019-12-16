Фильм «Пальма»: Хозяин встретится с овчаркой, ждавшей его в аэропорту

Трогательная история о преданности овчарки Пальмы, которая два года жила в аэропорту «Внуково», надеясь обрести улетевшего хозяина, покорила сердца советских граждан 43 года назад. Именно тогда в «КП» вышла публикация Юрия Роста под заголовком «Два года ждет». А теперь режиссер Александр Домогаров-младший, сын того самого Домогарова, завершает работу над семейной драмой «Пальма». Премьера картины ожидается в 2020 году. А пока «КП» публикует первый трейлер фильма, перекидывая мостик из 70-х.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749951" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма «Пальма».

Помимо красочных пейзажей заката и садящихся в настоящем аэропорту самолетов, в ролике заявлена ключевая интрига — встреча Пальмы и хозяина. Ведь в реальности этого не было. Он улетел, потому что овчарку не пустили на борт из-за порванного уха, и узнавал о судьбе собаки лишь из публикаций и сюжетов по телевидению. Все это время ухаживал за животным летчик и герой ВОВ Вячеслав Валентэй (в фильме — Вячеслав Лазарев в исполнении Виктора Добронравова), командир гражданского «Ил-18». После Пальму приручила и забрала с собой доцент киевского пединститута Вера Котляревская. Собака так и не посмотрела в глаза мужчины, которого преданно ждала каждый день на взлетной площадке — и в дождь, и в снег. В картине хозяина Пальмы сыграл Ян Цапник.

В 1976 году в «КП» вышла публикация Юрия Роста под заголовком «Два года ждет».

— Игорь Польский — это вообще один из любимых героев! — признается режиссер Александр Домогаров-младший, имея в виду персонажа Цапника. — Мы сочиняли сцену его встречи с Пальмой вместе со сценаристами. Еще когда я читал историю, сразу представлял это. Что это будет? Как? Изначально я даже хотел сделать фильм именно про этого персонажа, хозяина. От «Хатико» нас отличает то, что хозяин Пальмы сам оставил ее. Хозяин Хатико умер. В «Белом Биме» — заболел, собака это чувствует. А у нас выбор со стороны хозяина был (он писал письма, но так и не прилетел во «Внуково» - Авт.). И, как мне видится, очень современный. Я ассоциирую с этим наше время: человек может вот так вот взять и отказаться от преданного ему, живого существа.

Премьера картины производства кинокомпании «Централ Партнершип» намечена на 4 июня 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723534" frameborder="0"></iframe> Собака два года ждала хозяина в аэропорту «Внуково».Эта история о верности и человеческом предательстве. Достойны ли люди таких друзей, как собаки?

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