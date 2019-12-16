Половина россиян останется без 13-й зарплаты

Каждый год миллионы россиян судорожно ждут декабрьские расчетки в надежде увидеть там заветное поощрения по итогам года. Многие такими бонусами живут — в некоторых случаях они могут сравнимы с обычным заработком за весь год, хотя чаще речь идет о дополнительной (так называемой «тринадцатой») месячной зарплате.

Но большинство ждет разочарование. Как выяснили эксперты «Работа.ру», у 51% работодателей премирование сотрудников по итогам 2019-го в планы не входит. Только пятая часть компаний (19%) обещает вознаграждение. Остальные 30% выплатят годовые бонусы отдельным сотрудникам.

К слову, в прошлом году ситуация была еще хуже — 58% работодателей полностью оставили коллектив без надбавок. И только 18% согласились на поощрение.

По мнению генерального инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Храмова, это иначе чем катастрофой не назовешь. Но виной тому — Трудовой кодекс, в котором прописано право, но не обязанность платить бонусы.

- Сплошь и рядом премии выдают в размере 0%, и формально это остается премированием, - рассказывает Храмов. - Недавно я защищал одного регионального замминистра. Его коллеги получили по 400 тысяч рублей годовой премии, проработав всего 1,5-2 месяца, а он, как неугодный, не получил премию. И суды мы проиграли. Поэтому положение о премиях должно быть нормативным актом, и не должно предполагать каких-то исключений.

Напомним, ранее 72% россиян заявили, что если им придется выбирать между премией и новогодним корпоративом, они выберут деньги.