2019-12-16T17:39:23+03:00
Телевизор

Брак "по залету", болезнь ребенка, предательство мужа

Новая мелодрама "Кривое зеркало любви" погрузит нас в океан женских страданий
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Скромная Вера даже не представляет,через какие испытания ей предстоит пройти. Фото: Кадр из фильмаСкромная Вера даже не представляет,через какие испытания ей предстоит пройти. Фото: Кадр из фильма
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Кривое зеркало на то и кривое, чтобы вводить в заблуждение тех, кто в него смотрит. Матерые телезрители вполне могут перепутать новый сериал с другим, вышедшим шесть лет назад и называвшимся "Кривое зеркало души". Там, правда, сюжет был позабористее - чистую провинциальную девчушку ее непутевый брат продал за долги и вынудил в составе бригады жриц любви обслуживать мужчин в сауне. "Кривое зеркало души" - история менее жесткая, но не менее душещипательная, ибо в центре сюжета здесь все та же чистая провинциальная девчушка, путь даже с другим именем и лицом.

Итак, скромная и неприметная Вера приезжает в Москву, поступает в пединститут на заочное отделение, а затем устраивается фасовщицей на фабрику. Ну а дальше - как у всех: отношения, беременность, брак "по залету"... А чтобы зритель не заскучал, сценаристы "дарят" Вере одно испытание за другим - болезнь дочери, предательство мужа. Несчастная женщина, как и положено сериальной золушке, все трудности героически преодолеет и даже встретит мужчину - красивого, умного, готового спасти дочь Веры от тяжкого недуга. Но и здесь не обойдется без подводных камней, и красавец-хирург Дмитрий еще преподнесет наивной Верочке пару сюрпризов.

Параллельно зрители будут следить зха судьбой Нади, подруги Веры, у которой с детства все было в ажуре - богатые родители, амбициозные планы. Надя, которую папа с мамой явно не перегрузили патриотическим воспитанием, мечтает выйти замуж за иностранца и уехать из России. И вот мечта девушки, похоже, начинает сбываться - на горизонте нарисовался богатый европеец, готовый увезти девушку в Финляндию. Но и здесь, как уже догадались опытные потребители телевизионного "мыла", до хэппи-энда еще очень и очень далеко...

Россия 1, "Кривое зеркало любви", 21 декабря, 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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