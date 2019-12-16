2019-12-16T18:20:18+03:00
Политика

Колокольцев прибыл в Государство Катар

Министр посетит Комитет по безопасности Высшего Комитета достижений и наследия – оргкомитет чемпионата мира по футболу FIFA 2022
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
ФОТО МВД РФФОТО МВД РФ
Изменить размер текста:

Глава МВД России Владимир Колокольцев проведет переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар шейхом Абдуллой бен Насер бен Халифа Аль Тани, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства министр собирается посетить в Катаре Комитет по безопасности Высшего Комитета достижений и наследия – оргкомитет чемпионата мира по футболу FIFA 2022.

Напомним, весной в МВД России прошла встреча с представителями МВД Катара и сил внутренней безопасности государства. Российскую делегацию возглавил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, катарскую - командующий Национальным командным центром генерал-майор Халифа Абдулла Аль-Нуэйми.

Горовой рассказал иностранным коллегам об алгоритме и последовательных действиях МВД России совместно с другими правоохранительными органами во время подготовки к ЧМ-2018 и при его проведении, сделав акцент на различных аспектах работы полиции с болельщиками из разных стран и выразил готовность российских полицейских оказать необходимую помощь, учитывая важность предстоящего в 2022 году очередного Чемпионата Мира по футболу в Катаре.

В свою очередь представители катарской делегации заявили, что действия российских правоохранительных органов в период Чемпионата стали для "многих стран показательным примером, и они готовы перенять положительный опыт России, в том числе по введению «паспорта болельщика», с целью повышения безопасности предстоящего футбольного форума в Катаре".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ФСИН России: Акция "Бездомный полк" оказалась провокацией
В ведомстве пояснили, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, пока не позволяют решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий
Новости 24
В России продлили заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Фанаты Загитовой требуют лишить Тарасову права комментировать фигурное катание
Как за каменной стеной: Мастиф несколько лет провожает маленькую хозяйку в школу
Россиянин попал в тайскую тюрьму после нападения на полицейского
Умер Никки Хенсон, звезда сериала «Аббатство Даунтон» и «Башни Фолти»
В Подмосковье изъяли наркотики на $1,5 млн
Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и «Северный поток-2»
Курившая в постели женщина умерла от ожогов в Москве
Банкиры поддержали идею переселять аварийные дома с помощью ипотеки
Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства
Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу
Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Глава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарства с 2020 года
Защита экс-министра финансов Подмосковья обжалует приговор
В Эстонии извинились за слова главы МИД, назвавшего премьера Финляндии кухаркой
Минэку предложили ряд мер, чтобы повысить уровень доверия к силовикам
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Вологодские бюджетники получат прибавку к зарплате
Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Подмосковье
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко
В Совфеде рассказали, как перегнать Америку
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
"Нуждаются в адаптации": В МИД Украины заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год