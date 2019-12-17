Полуголая Светлана Бондарчук разозлила поклонников

Светлана Бондарчук не забывает свое модельное прошлое. Эффектная блондинка опубликовала в блоге смелое фото в купальнике. Примечательно, что откровенный кадр сделан перед днем рождения. 17 декабря бывшей жене Федора Бондарчука исполняется 51 год.

Глядя на Светлану Бондарчук, сложно поверить, что она разменяла шестой десяток. Красавица-блондинка с идеальной фигурой и невероятно длинными ногами по прежнему хороша собой.

Женщина на своем примере доказывает, что и в ее возрасте можно устраивать откровенные фотосессии. Второй год подряд накануне дня рождения Светлана демонстрирует подписчикам свои полуобнаженные снимки. В 2018 году блондинка предстала в полупрозрачном платье.

a030aa У меня скоро день рождения

Теперь она снялась в очень откровенном купальнике с высокими вырезами. А туфли на каблуках, броский макияж и укладка завершили соблазнительный образ. Модель присела на одну ногу и слегка выставила другую, явив публике бедро. "Еще один праздник, и я мчу домой, отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения", - подписала снимок Светлана.

Правда, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. И если одни отметили, что Бондарчук прекрасно выглядит, буквально рассыпаясь в комплиментах. То пуритане разозлились. Некоторые поклонники пишут, что Светлана в погоне за эпатажем "забыла о приличиях" и "выглядит вульгарно". Модели напоминают о том, что в ее возрасте и статусе бабушки двух чудесных внучек "не пристало сверкать телесами".

Светлана, к слову, прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать свою фигуру в хорошей форме. Она регулярно посещает спортзал, занимается йогой и следит за питанием.

А после развода с Федором Бондарчуком в 2016 году она недолго горевала. Сейчас Светлана строит отношения с директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко, о романе с которым заявила в конце 2018 года. Недавно друзья пары заговорили о возможной свадьбе влюбленных. С недавних пор на руке Светланы красуется кольцо, похожее на обручальное.

Кстати, Бондарчук не держит зла на бывшего мужа, , с которым прожила 25 лет. "Никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. Жизнь каждого из нас продолжилась, и только спустя время какие-то вещи стали происходить. У Федора - новые отношения, но они не были причиной развода. Было бы нечестно, если бы я этого не сказала", - делилась Светлана Бондарчук.