2019-11-22T20:00:16+03:00
Звезды

"Размер имеет значение?": Светлана Бондарчук на фото увеличила грудь

Бывшая модель решила похулиганить, чем спровоцировала бурную дискуссию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана БондарчукСветлана БондарчукФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Бондарчук в свои 50 лет может похвастаться идеальной фигурой. Бывшая модель прекрасно выглядит благодаря правильному питанию и многочасовым тренировкам в спортзале. Однако новые снимки, которые звезда разместила в блоге, спровоцировали много вопросов у ее поклонников.

Светлана Бондарчук после развода с режиссером Федором Бондарчуком недолго была одна. Вот уже несколько месяцев модель встречается с 44-летним Сергеем Харченко. Поговаривают, что влюбленные готовятся к свадьбе. Светлана с недавних пор носит на безымянном пальце правой руки кольцо, похожее на обручальное.

И вот на днях Бондарчук решила похулиганить. Она разместила в блоге серию фотографий, которые вызвали настоящий переполох у ее подписчиков. Светлана позирует в бикини в объятиях Сергея. На кадрах модель буквально выставила на показ свое глубокое декольте с внушительным бюстом. Причем на каждом следующем снимке ее грудь выглядит более пышной, а у возлюбленного все больше округляются глаза.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Размер имеет значение?", - задала Светлана риторический вопрос, снабдив его смеющимися смайликами. В комментариях развернулась бурная дискуссия. Одни поклонники заподозрили звезду в пластике, другие решили, что речь шла не о размере груди, а о глазах, третьи считают, что речь совсем об интимных местах тела, а четвертые засмотрелись на массивный перстень.

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Размер имеет значение?
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"Судя по глазам Сергея на фото - имеет", "Фамилия имеет значение! Все остальное - приятное дополнение", "Размер у кого?... У нее или у него?", "У Вас такая безупречная репутация, что пора ее хоть таким образом разбавить", "Размер души имеет большое значение", "В данном случае, ответ в глазах вашего мужчины", "Все говорят в один голос, что нет, но все же засматриваются", - комментируют поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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