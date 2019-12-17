20 лет, 20 лауреатов и 500 гостей: в Москве наградили лучших представителей индустрии гостеприимства
11 декабря 2019 года в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Это единственная в Москве профессиональная туристическая премия, которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства. В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, вручалась в юбилейный, 20-й раз.
Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Лауреатов выбирали в 15 номинациях, которые впервые были объединены в пяти категориях: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа», и специальные номинации. Также впервые в конкурсе появились такие номинации, как «Лучшее — детям» и «Москва онлайн». Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: на сайте проекта «Активный гражданин» москвичи голосовали за лучшие фестивали и культурные проекты, а также за лучшие объекты столицы для посещения с детьми.
Местом торжественного награждения лауреатов премии выбрали музыкальный театр «Геликон-опера», расположенный в одной из старейших московских усадеб, а сама церемония прошла в формате литературно-театральных чтений от популярного столичного проекта «Беспринцыпные чтения». Его представляли резидент и сооснователь, писатель Александр Цыпкин и известные артисты-резиденты Анна Михалкова и Евгений Стычкин. Со сцены театра прозвучали рассказы Александра Цыпкина, Александра Маленкова и Александра Снегирева. Главной объединяющей нитью всех рассказов стала любовь в Москве.
Лауреатами юбилейной премии «Путеводная звезда» в 2019 году стали:
Ресторан «Кафе Пушкинъ» (номинация «Московская классика»);
Ресторан «Северяне» (номинация «Московский завтрак»);
Образовательно-экскурсионный проект «Москва глазами инженера» (номинация «Прогулки по Москве»);
Московский планетарий (номинация «Лучшее — детям!»)
Выставка «Илья Репин. Ретроспектива», Государственная Третьяковская галерея (номинация «Москва культурная»);
Фестиваль «Путешествие в Рождество» (номинация «Москва фестивальная»);
ООО «Бизнес Бас» (номинация «Москва. Везет!»);
ООО «Тари Тур» (номинация «Москва. Добро пожаловать!»);
Медиасервис «Афиша-Рестораны» (номинация «Москва онлайн»);
«Это мой город» — проект Москвич Mag (номинация «Московские истории»);
Ararat Park Hyatt Moscow (номинация «Лучший отель 5*»);
DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina (номинация «Лучший отель 4*»);
Ibis Moscow Centre Bakhrushina (номинация «Лучший отель 3*»);
Strawberry Duck Moscow (номинация «Лучший хостел»);
Гугуберидзе Теймураз Владимирович, управляющий директор АО «ТД ГУИ» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
Шпилько Сергей Павлович, Президент Российского союза туриндустрии (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
Медиа-проект The City (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
Новиков Аркадий Анатольевич, создатель сети ресторанов Novikov Group (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
Загребелько Андрей Георгиевич, генеральный директор АО «Даниловский рынок» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»).
Официальный сайт премии.
ИСТОЧНИК KP.RU