2019-12-17T12:28:09+03:00
Общество

20 лет, 20 лауреатов и 500 гостей: в Москве наградили лучших представителей индустрии гостеприимства

Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием
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Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Фото: Предоставлено пресс-службой премии "Путеводная звезда"Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Фото: Предоставлено пресс-службой премии "Путеводная звезда"
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11 декабря 2019 года в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Это единственная в Москве профессиональная туристическая премия, которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства. В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, вручалась в юбилейный, 20-й раз.

Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Лауреатов выбирали в 15 номинациях, которые впервые были объединены в пяти категориях: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа», и специальные номинации. Также впервые в конкурсе появились такие номинации, как «Лучшее — детям» и «Москва онлайн». Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: на сайте проекта «Активный гражданин» москвичи голосовали за лучшие фестивали и культурные проекты, а также за лучшие объекты столицы для посещения с детьми.

Местом торжественного награждения лауреатов премии выбрали музыкальный театр «Геликон-опера», расположенный в одной из старейших московских усадеб, а сама церемония прошла в формате литературно-театральных чтений от популярного столичного проекта «Беспринцыпные чтения». Его представляли резидент и сооснователь, писатель Александр Цыпкин и известные артисты-резиденты Анна Михалкова и Евгений Стычкин. Со сцены театра прозвучали рассказы Александра Цыпкина, Александра Маленкова и Александра Снегирева. Главной объединяющей нитью всех рассказов стала любовь в Москве.

Лауреатами юбилейной премии «Путеводная звезда» в 2019 году стали:

Ресторан «Кафе Пушкинъ» (номинация «Московская классика»);

Ресторан «Северяне» (номинация «Московский завтрак»);

Образовательно-экскурсионный проект «Москва глазами инженера» (номинация «Прогулки по Москве»);

Московский планетарий (номинация «Лучшее — детям!»)

Выставка «Илья Репин. Ретроспектива», Государственная Третьяковская галерея (номинация «Москва культурная»);

Фестиваль «Путешествие в Рождество» (номинация «Москва фестивальная»);

ООО «Бизнес Бас» (номинация «Москва. Везет!»);

ООО «Тари Тур» (номинация «Москва. Добро пожаловать!»);

Медиасервис «Афиша-Рестораны» (номинация «Москва онлайн»);

«Это мой город» — проект Москвич Mag (номинация «Московские истории»);

Ararat Park Hyatt Moscow (номинация «Лучший отель 5*»);

DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina (номинация «Лучший отель 4*»);

Ibis Moscow Centre Bakhrushina (номинация «Лучший отель 3*»);

Strawberry Duck Moscow (номинация «Лучший хостел»);

Гугуберидзе Теймураз Владимирович, управляющий директор АО «ТД ГУИ» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

Шпилько Сергей Павлович, Президент Российского союза туриндустрии (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

Медиа-проект The City (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

Новиков Аркадий Анатольевич, создатель сети ресторанов Novikov Group (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

Загребелько Андрей Георгиевич, генеральный директор АО «Даниловский рынок» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»).

Официальный сайт премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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