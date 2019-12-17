2019-12-17T14:25:25+03:00
Политика

«Еще им налоги отменить?»: Депутат сравнила малоимущих с уголовниками

Политик оправдалась, что ее подставили враги
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments29
Против идеи выступила депутат Госдумы и экс-глава Волгограда Ирина Гусева. Фото: Анна Исакова/ТАССПротив идеи выступила депутат Госдумы и экс-глава Волгограда Ирина Гусева. Фото: Анна Исакова/ТАСС
Изменить размер текста:

В Госдуме решили освободить самых бедных россиян от уплаты налогов с зарплаты. Что ж, дело хорошее. Но не спешите радоваться. Против идеи выступила депутат Госдумы и экс-глава Волгограда Ирина Гусева.

— Эти люди могли ни одного дня не работать. Сидеть в тюрьме, где охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы - и давай ещё здесь ему дадим полную возможность не платить налог, - заявила политик на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

Разгорелся скандал. Ролик с ее выступлением набрал тысячи просмотров. Тут же россияне в соцсетях припомнили депутатше и ее зарплату в 400 тысяч, и служебную машину с госквартирой. Тогда Гусевой пришлось объясняться.

— Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен, — сказала она. А потом добавила: политические оппоненты вырвали слова из контекста — в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.

Очень оригинально. Можем ещё раз отрыть видео и послушать речь Гусевой. Так вот же! Прямое сравнение нищих с сидельцами. Что тут ей приписали враги?

— Ирина Гусева не сказала ничего нового. Мы и так знаем, что именно это они о нас и думают. Просто некоторые время от времени проговариваются, — сказал «КП» публицист Сергей Мардан. — Но вы не переживайте за ее казенное имущество. Она не первый день строит свою карьеру в чиновниках. У неё и с квартирой, и с машиной все нормально. Но если бы она сказала подобное во Франции или Британии - на ее политической карьере поставили бы крест. Ее бы не выбрали ни в один парламент. Это значит, что здесь в России политики краев не видят. Они ничего не боятся. Они уверены, что они неприкасаемы. Так не должно быть. Это до бешенства раздражает всех вокруг. Хотя бы парочку таких «гусевых» надо бы наказать. Лишить мандата и карьеры. Чтобы остальные задумались и побоялись потом нести всякую чушь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Записки русского американца: В США уже жалеют, что Россия не распалась вслед за СССР
Отставной советник Госдепа разоткровенничался о том, что Вашингтон совершил ошибку, дав рухнуть только Советскому Союзу. Откуда в США такие настроения и что за ними может последовать?
Новости 24
В 2019 году в России ущерб от лесных пожаров составил более 14 миллиардов рублей
В Киеве на акциях протеста применили перцовый газ
Центробанк: Россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке
Украинский журналист наткнулся на "зеленых человечков" в Париже
В Шотландии ищут человека, готового неделю прожить в замке
Названы регионы, где зарплата санитарок растет быстрее всего
Россия выделит $5,8 млн на помощь Сирии
Минэнерго дало положительную оценку переговорам "Газпрома" и "Нафтогаза"
Вячеслав Володин опроверг высокий уровень сексизма в российской политике
Центробанк РФ с июля 2020 года ужесточит для банков выдачу ипотеки
Сенатор Косачев вновь пропустит Генассамблею ООН из-за действий США
На Украине рассказали о новых санкциях против РФ
В Госдуме прокомментировали иск «Нафтогаза» к кабмину Украины
У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель