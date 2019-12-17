Депутат Гусева прокомментировала свои слова о малоимущих

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-17T13:31:50+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала скандал вокруг заявления, сделанного ею на одном из заседаний.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором парламентарий сравнивает малоимущих россиян с уголовниками. Фраза была произнесена в рамках обсуждения вопроса отмены подоходного налога для граждан с низкими доходами. Сообщалось, что Гусева сравнила таких людей с заключенными, ведь их тоже обеспечивает государство.

Сама депутат обратила внимание на то, что ее слова были вырваны из контекста. Парламентарий выросла в обычной семье и никогда бы не обидела простого человека. Более того, само заявление было сделано два месяца назад, но начало распространяться лишь на прошлой неделе.

Первый зампред комитета считает, что речь идет о политической провокации, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года появились сообщения о планах властей отменить подоходный налог для малоимущих, поскольку после вычета НДФЛ их зарплата часто становится меньше прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU