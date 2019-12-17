2019-12-17T17:15:43+03:00
Политика

Экипаж бомбардировщика повторил подвиг посадки в кукурузном поле

За спасение крылатой машины, стоимостью под 3 миллиарда рублей, летчики представлены к госнаградам
Виктор БАРАНЕЦ
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Посадка дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Фото: Марина Лысцева/ТАССПосадка дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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17 декабря в небе над Астраханской областью произошло настоящее ЧП. В ходе планового полета у стратегического бомбардировщика Ту-22М3 отказал один из двух двигателей. Это редчайший случай за все время эксплуатации этого самолета, который принят на вооружение почти 40 лет назад. У экипажа в такой ситуации было лишь два выхода - покинуть самолет или попытаться посадить его на подходящую площадку. А ведь этот красавец-бомбардировщик стоит 40-50 мллионов долларов. Или около 3 миллиардов рублей! Не знаю, мелькнула ли в те мгновения в голове экипажа эта сумма с девятью нулями, но командир выбрал второй вариант - попытаться спасти самолет. Экипаж отвел машину от населенного пункта (то есть, летчики спасли и многие жизни мирных людей) и посадил ее на грунт.

Летчики не пострадали и самостоятельно выбрались из машины. Самолет не имел боекомплекта на борту, на земле разрушений нет. Не сильно пострадал и самолет, - ему потребуется лишь небольшой ремонт шасси. Ну и, конечно, ревизия двигателя.

Хотя такая посадка была связана со смертельным риском для жизни всего экипажа. Ну и, конечно, для самого самолета (а таких машин в составе Воздушно-космических сил России не так уж и много, они вообще во всем мире - «штучный товар»). Командование части, в которой служат летчики севшего под Астраханью Ту-22МЗ уже попросило руководство Минобороны представить экипаж к госнаградам. Предстатвление уже поступило, как сказали корреспонденту «КП» в Минобороны.

В этом году мы уже видели чудесное героическое спасение пассажирского «Аэробуса» под Москвой, который с заглохшими двигателями летчики смогли посадить в кукурузном поле. Посадка бомбардировщика Ту-22М3 - не менее героической и действительно чудесное. По данным «КП», это вообще единственнй случай за всю историю эксплуатации самолетов такого типа (напомним - это 40 лет), когда экипаж при столь опасном ЧП смог спасти грозную и дорогую боевую машину.

СПРАВКА «КП»

«Убийца авианосцев»

Двухдвигательный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из 4 человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. В НАТО его не без основания называют «убийцей авианосцев». В настоящее время на вооружении ВКС России стоят только бомбардировщики Ту-22 в модификации М3. Последняя катастрофа Ту-22МЗ произошла 22 января 2019 года при заходе на посадку на аэродроме дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Тогда, по сообщению Минобороны, три члена экипажа погибли, один получил ранения.

У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель.Летчики смогли посадить бомбардировщик на грунт вдали от жилых районов

ИСТОЧНИК KP.RU

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