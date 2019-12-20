Лекарство или БАД – есть ли разница?

В любой сфере, чтобы действовать правильно и уверенно, нужно обладать достаточным количеством информации. За профессиональным советом мы часто обращаемся к специалистам другого профиля. Но добросовестного консультанта сегодня найти очень трудно – не все работают на репутацию, многие зависимы от выполнения коммерческих задумок руководства. Поэтому в любой области лучше иметь свое представление об основах.

Сегодня предлагаем обсудить тему: «Лекарственные препараты и БАДы – есть ли разница?»

Почему мы обратили внимание именно на этот вопрос? Потому что участились случаи агрессивного навязывания БАДов вместо назначенных врачом лекарственных средств.

Разбираемся: БАДы – панацея или деньги на ветер?

Биологически активные добавки к пище - это не синонимы словам «шарлатанство» или «панацея». А именно в такие крайности обычно бросаются люди, чья профессия не связана с медициной или фармацевтикой.

Есть БАДы качественные, заслуживающие очень высокой оценки… Но нужно понимать, что это средства для обогащения рациона полезными веществами. Добавки к пище не способствуют лечению, они помогают компенсировать недостаток полезных веществ и т.п.

Выясняем: лекарственные препараты лучше БАДов?

Этот набивший оскомину вопрос звучит некорректно. Каждое из этих средств нужно для своей цели. БАДы – для улучшения рациона питания, лекарства – для коррекции симптомов или помощи в излечении заболевания.

Удивляемся: почему, даже если состав у лекарства и БАДа одинаковый, первое средство предназначено для лечения, а другое – для улучшения качества питания?

Все начинается с регистрации этих средств и выведения их на рынок.

Если зарегистрировать лекарственное средство – это длительный и сложный путь, с проведением клинических исследований по эффективности и безопасности средства; то БАД вывести на рынок проще и быстрее. При этом БАД будет оцениваться лишь как продукт питания – чтобы потреблять его было безопасно.

Неслучайно, как вы уже могли заметить, лекарства отпускаются только в аптечных организациях, БАДы же можно купить в супермаркете, рядом с продуктами.

Недоумеваем: и почему в аптеке все-таки настойчиво могут посоветовать БАДы вместо ЛС?

Отпуск лекарственных средств в России жестко урегулирован законодательством. Помимо перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, лекарства из которого отпускаются по максимально низкой цене, в каждом регионе могут быть установлены и другие ограничения по торговым наценкам. Дополнительно контролируют этот рынок антимонопольные органы, пытаясь снизить цены на препараты – для благополучия населения.

Максимальных торговых наценок на БАДы же не имеется. И некоторые аптеки в погоне за прибылью решают, что советовать посетителям БАД вместо назначенного лекарства – отличная идея.

Сомневаемся: а может быть, БАД и вправду выгоднее покупки лекарства?

Есть целые линейки БАДов, которые содержат те же компоненты, что и лекарственные средства. Именно их недобросовестные аптеки предлагают чаще всего как более выгодную альтернативу врачебному назначению. Поговорим об этих средствах.

Стоит помнить, что даже в случае аналогичного состава, может отличаться концентрация активных компонентов. При отсутствии государственного контроля за количеством действующих веществ, которые заявлены в БАДах, остается уповать только на добросовестность производителя. То же самое можно сказать о стране происхождения и качестве сырья, о технологии производства.

Также по причине того, что при входе на рынок не исследуется эффективность БАДа, подтвержденной информации на этот счет обычно не имеется.

Узнаем: при покупке каких лекарственных средств можно ждать предложения о замене?

При приобретении самых востребованных безрецептурных препаратов. Например, недобросовестные аптечные сети препарат от цистита на основе экстрактов растений (Канефрон*) часто заменяют на БАДы с аналогичным составом.

Поэтому так важно владеть информацией, чтобы не попасться в ловушки некоторых помешанных на прибыли аптечных сетей.

Помните, что лекарства служат одной цели, а БАДы – другой. И будьте здоровы!

* - данные IPSOS Comcon: Prindex. Мониторинг назначений врачей, 2019 год.