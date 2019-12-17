2019-12-17T18:32:48+03:00
Звезды

В Москве закрывается модный шоурум, принадлежавший дочери Анастасии Заворотнюк

Судя по всему, платья по 1000 евро принесли Заворотнюк-младшей сплошные убытки [эксклюзив kp.ru]
Елена Петрова
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Открытие шоурума Анны Заворотнюк. Фото: Елена ПЕТРОВАОткрытие шоурума Анны Заворотнюк. Фото: Елена ПЕТРОВА
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23-летняя Анна Заворотнюк успела побыть дизайнером всего пару месяцев. Напомним, в конце августа, когда пошла первая волна слухов о тяжелой болезни «прекрасной няни», актриса в своем Инстаграме поделилась радостной новостью:

- Моя Анюта с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров в Москве, - написала Анастасия Заворотнюк. - Все делают сами, от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов и пошива. Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо - первая коллекция разошлась на ура. Как мама горжусь своей девочкой. Только вперёд, дальше — больше!

В начале сентября «Комсомолка» побывала на открытии шоурума (это выставочное пространство, где представлены модели. - Ред.) Анны Заворотнюк. Небольшое помещение на втором этаже здания на Малой Бронной оказалось спрятано во дворах и закрыто от глаз случайных покупателей. Ни вывесок, ни рекламы — проходимость шоурума явно была небольшой. А вот цены на одежду установили выше среднего: пиджаки от Заворотнюк продавались за 12 000 - 22 000 рублей, платья - за 4000 - 10 000, костюмы — за 30 000.

Одежду собственной марки девушка активно рекламировала в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью. Но видимо, проект оказался убыточным, и в начале декабря Анна объявила, что вышла из бизнеса. Это не удивительно, ведь семья Заворотнюк тратит миллионы на реабилитацию актрисы в одном из самых дорогих медицинских центров в Подмосковье - им сейчас явно не до развития модного бренда.

А теперь, как стало известно «КП», закрывается и само выставочное пространство.

- Мы переезжаем в другое место, поэтому примерка возможна только по доставке, - рассказали сотрудники шоурума.

Кроме того, из ассортимента пропали и наряды новоиспеченного бренда — теперь это просто название магазина без собственной линии одежды. А продаются в нем вещи других дизайнеров, в том числе и платья стоимостью около 1000 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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