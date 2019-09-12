Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией. Девушка, которая в прошлом году закончила учебу в Америке, запустила собственную линию модной одежды. А в четверг вечером в самом центре столицы состоялось торжественное открытие ее шоурума.
Однако, знаменитая мама новоиспечённого дизайнера, которая всячески поддерживала начинание Ани, на открытии так и не появиласьФото: Борис КУДРЯВОВ
По словам Заворотнюк-младшей, это событие стало для неё настоящим праздником: ростовые куклы, шампанское, близкие друзья - открывали салон в торжественной атмосфере. Однако, знаменитая мама новоиспечённого дизайнера, которая всячески поддерживала начинание Ани, на открытии так и не появилась. Не исключено, что это связано с госпитализацией актрисы, о которой «КП» на днях рассказали ее соседи. Говорят, в последнее время Анастасия тяжело болеет и именно поэтому несколько месяцев не появилась на публике.
Между тем, дочь артистки прессу на мероприятие не пустила и рассказывать о дебютной коллекции не стала.
- У нас закрытый праздник, только для близких друзей, - объяснила Анна.
Прессу на праздник не пригласилиФото: Елена ПЕТРОВА
Одежду собственной марки девушка активно рекламирует в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью.
Пиджаки от Заворотнюк продаются за 12 000 - 22 000рублей, платья можно купить за 4000- 10 000, костюм из юбки, топа и жакета обойдётся в 30 000.
Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...
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Весь последний месяц поклонники актрисы переживают за ее здоровье (в августе журнал «Тайны звезд» выпустил статью: «Анастасия Заворотнюк. Неужели у нее из-за ЭКО… рак мозга?» - с тех пор слухи растут, как снежный ком). И хотелось бы верить, что все это вздор, но слишком давно «прекрасная няня» не показывалась на публике, а в ее соцсетях появляются лишь архивные фото. Последняя публикация в Инстаграме, где артистка попросила описать няню Вику из сериала тремя смайликами, и вовсе напугала подписчиков. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU