Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией. Девушка, которая в прошлом году закончила учебу в Америке, запустила собственную линию модной одежды. А в четверг вечером в самом центре столицы состоялось торжественное открытие ее шоурума.

Однако, знаменитая мама новоиспечённого дизайнера, которая всячески поддерживала начинание Ани, на открытии так и не появиласьФото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Заворотнюк-младшей, это событие стало для неё настоящим праздником: ростовые куклы, шампанское, близкие друзья - открывали салон в торжественной атмосфере. Однако, знаменитая мама новоиспечённого дизайнера, которая всячески поддерживала начинание Ани, на открытии так и не появилась. Не исключено, что это связано с госпитализацией актрисы, о которой «КП» на днях рассказали ее соседи. Говорят, в последнее время Анастасия тяжело болеет и именно поэтому несколько месяцев не появилась на публике.

Между тем, дочь артистки прессу на мероприятие не пустила и рассказывать о дебютной коллекции не стала.

- У нас закрытый праздник, только для близких друзей, - объяснила Анна.

Прессу на праздник не пригласилиФото: Елена ПЕТРОВА

Одежду собственной марки девушка активно рекламирует в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью.

Пиджаки от Заворотнюк продаются за 12 000 - 22 000рублей, платья можно купить за 4000- 10 000, костюм из юбки, топа и жакета обойдётся в 30 000.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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