Китайцы едут в беби-туры за детьми от русских суррогатных матерей

В отличие от России, где суррогатное материнство легализовано (в том числе и на коммерческой основе), в Китае оно и не запрещено, и не разрешено.

- Последние два года у нас настоящий китайский бум, - подтвердил «КП» Константин Свитнев, юрист, работающий в этой сфере.

Один из аргументов в пользу наших сурмам - отсутствие у них прав на вынашиваемого ребенка. В апреле 2017 года пленум Верховного суда РФ постановил, что права на ребенка есть только у биологических родителей.

Вот перевод объявления на одном из китайских форумов: «Русские сурмамы не заберут вашего малыша. По их закону ребенок принадлежит именно заказчику. Они даже в суде не смогут оспорить этот факт. Выбирая Россию, вы обезопасите себя и будущего малыша от часто возникающих в Китае и других странах споров на тему принадлежности ребенка».

В ПОДНЕБЕСНУЮ ДОРОЖЕ

У 34-летней Натальи (просила не указывать ее фамилию) из Подмосковья двое своих детей (дочке 12 лет, сыну - 10) и четверо - по программе суррогатного материнства. Она признается: уже пять лет роды по заказу - ее единственный заработок. Последние были полгода назад.

- Я сама попросила агентство дать мне китайскую пару. Знала, что на них можно заработать больше. Стандартный гонорар - миллион рублей, а с них я получила плюс 500 тысяч. Агентство тоже не в обиде: с русских берут три миллиона рублей, а с них поимели четыре. Еще один плюс китайцев - это полное отсутствие проблем с общением. Точнее, его вообще нет. Мои в Москве были всего два раза. В самом начале процедуры, чтобы пройти ЭКО, и уже после родов приехали за готовым ребеночком.

- Вам после родов показали малыша?

- Да. Такой крошечный китайчик: волосики черные, глаза узенькие. Никаких материнских чувств у меня к нему не было. А вот его родненькие китайские мама и папа в роддоме ревели от счастья. Мне потом врачи рассказали.

- Что вы знаете о родителях?

- Ей 40, работает учителем математики, он программист, на два года старше жены. Это их первый ребенок, а в браке они уже 15 лет. И все это время женщина лечилась от бесплодия. У нее 8 выкидышей было. Бедная.

- Вы сразу в роддоме написали отказ. Других рожениц это не удивило?

- Таких, как я, там много было. Это коммерческий роддом, и для сурмам у них оборудован отдельный блок. В соседней палате лежала сурмама из Тверской области. У нее заказчики тоже из Китая. Она им двойню родила. Только там китайская мамашка - модель. Со здоровьем у нее все хорошо, она фигуру портить не хотела.

Эти истории скорее положительный пример. Но так бывает далеко не всегда.

ДУРЯТ «ИХНЕГО БРАТА»

В начале этого года восемь пар китайцев обратились в крупное столичное агентство «Свитчайлд». В Москву приехали группой в сопровождении переводчика. Договора подписали синхронно и так же синхронно в ноябре расторгли их в одностороннем порядке.

- Им, как и другим пострадавшим, уже из России, предложили анонимные договоры. То есть сурмам они в глаза не видели. А дальше их просто уведомляли, что беременность якобы не наступила. Были вообще сурмамы или нет - никто не знает. Китайцы, оставшиеся без детей, потребовали вернуть деньги. Суммарно они заплатили 12 миллионов рублей, но получили отказ, - рассказала «КП» Катя Айдакова, агент пострадавших китайских клиентов.

Но в отличие от пострадавших русских китайские клиенты не спешат идти в полицию.

- У них совершенно иной менталитет. Писать жалобы, а тем более обращаться в суд, да еще будучи за тысячи километров от дома, они не станут. Об этом хорошо известно тем, кто пытается их обмануть, - прокомментировала переводчик Диана Гололобова.

Еще одну аферу с китайскими клиентами попыталась провернуть предпринимательница Снижана Токар.

- Есть 30 пар китайцев, которым суррогатная мать нужна еще вчера. Возьмем с них предоплату по миллиону рублей, это 30 миллионов, и пустим деньги на другое развитие. А потом просто протянем их, - в голосовом сообщении одному из партнеров разоткровенничалась Токар, против которой уже возбуждено уголовное дело.

И таких примеров множество. А от китайцев ни одного обращения в суд.

- В России гражданство устанавливается по родителям. То есть рожденный в России китаец будет гражданином Китая, - объяснил юрист в сфере миграционного законодательства Александр Маслов. - А вот в Китае могут возникнуть сложности с получением свидетельства о рождении. Мне известны примеры, когда родителям приходилось обращаться в суд. Некоторым парам приходилось проводить тест ДНК, чтобы доказать, что это их малыш.