Мошенница, кинувшая 11 суррогатных мам, сама дважды рожала по заказу и одного из малышей сдала в детский дом

Мошенническую схему предпринимательницы Снижаны (именно так имя записано в паспорте - Ред.) Токар сейчас раскручивают следователи. В списке пострадавших 11 суррогатных мам, которые выносили, родили и передали малышей биологическим родителям, а сами остались ни с чем. По версии следствия, гонорары сурмам (от миллиона до полутора миллионов рублей в зависимости от условий договора Ред.) осели в кармане посредницы Токар, которая действовала как обычный ИП. После родов она посоветовала сурмамам обратиться в суд, мол денег у нее нет, а потом просто занесла их телефонные номера в «черный список». Женщины пошли в полицию и сейчас Токар подозревают «Мошенничестве». Мадам объявили в розыск, но пока найти ее не удалось: на телефон не отвечает, по месту регистрации в Москве не появляется.

Так кто же такая Снижана Токар и как, имея девять классов образования, за десять лет в столице она сумела сколотить бизнес-империю на суррогатном материнстве?

ПОПРОБОВАЛА САМА И ПОНЕСЛОСЬ

В Москву из Украины 42-летняя Снижана приехала десять лет назад. К тому времени у женщины уже была дочка, но с мужем отношения не заладились. После развода Снижана решила подзаработать и стала суррогатной мамой в Москве.

- Почти сразу после первых родов она взяла второй заказ. Но на этот раз все пошло не по плану и ее саму кинул посредник. Когда она уже была беременна, биологические родители отказались от малыша, - рассказал «КП» Николай Ющенко, один из клиентов Снижаны, который после аферы нанял частных детективов, чтобы разобраться, что она за человек. - Снижана родила и сдала ребенка в Детский дом. Поверьте, это решение ей далось очень легко. Уже потом так же она советовала поступать наемным суррогатным мамам. Ну а про аборты я вообще молчу. Их сурмамы, работавшие со Снижаной, делали сотни раз. И когда те ревели навзрыд, у Снижаны на лице ни один мускул не дергался. Для нее это - норма.

Испытав систему суррогатного материнства на себе украинка решила, что это неплохой бизнес. Первых биологических родителей ей помогли найти в клинике репродукции, а сурмам она сама подбирала в интернете.

- Первое время она работала честно. Жила на разницу в стоимости услуг. Родители платили ей 2-3 миллиона. Примерно миллион она отдавала сурмаме в качестве гонорара. Остальные деньги оставляла себе. Поначалу все делала сама, а потом создала фирму «Бэйби Тайм». Когда повалили заказы стала привлекать нас — агентов, - рассказала «КП» Марина Иванова, которая когда-то работала в агентстве Токар. - За подбор сурмамы я получала 40 тысяч рублей. Девочки приезжали со всей страны, а искала я их просто — на тематических форумах.

Судя по страничкам в социальных сетях, которые Снижана удалила после того как ее афера раскрылась, жила она на широкую ногу. На кадрах дорогие машины, элитные курорты и прочие блага. В Москве она второй раз вышла замуж. Сейчас младшей дочке два годика, старшей - 13 лет. Но и второй брак распался.

КРЫША - ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

В бизнесе тоже не все было гладко. Четыре года назад первым звоночком стала скандальная история суррогатной мамы из Волгограда. На 8 месяце беременности Снижана заявила Нине Дмитрушкиной, что клиент отказался от малыша.

- Она советовала мне продать ребенка кому-нибудь еще. Но я не понимала, как так можно. Девочку я оставила себе, хотя у меня уже четверо своих было. Сейчас ей 4 годика, - рассказала «КП» многодетная мама.

После судов с Ниной Снижана ликвидировала «Бэйби Тайм», и создала новое ООО. А примерно год назад и вовсе стала работать как ИП. По мнению пострадавших сурмам, именно тогда она и решила, что гораздо больше заработает, если будет оставлять себе всю сумму.

- На счетах ее ИП — пусто. Она вот так себе соломки подстелила на случай судов. Машины, дома и квартиры, которые как мы достоверно знаем у нее есть, оформлены на родственников. Так что к кидалову она заранее подготовилась. Не удивлюсь, что сейчас она просто сбежит в Украину и попробуй потом ее найди, - рассказала «КП» Мария, одна из пострадавших сурмам, которая родила в сентябре и до сих пор не получила гонорар.

В списке потенциальных жертв Снижаны были 30 бездетных пар из Китая. О том как собирается кинуть их, предпринимательница сама рассказала своему деловому партнеру. Остановить ее удалось в самый последний момент. Аудиозапись, на которой Токар подробно рассказывают о мошеннической схеме, сейчас изучают следователи.

- Китайский рынок ее всегда интересовал. Она и у меня спрашивала, нет ли выходов на эту страну. Зачем? Все очень просто. Обмануть иностранцев легче и просто чудо, что все-таки ее удалось остановить. Надо понимать, что кроме денег, у нее за годы в столице появились и связи. Покровители, в том числе из числа депутатов Госдумы, стояли за нее горой. Знали они, что это за человек или нет, лично я не знаю, - рассказал Николай Ющенко.

«Комсомолка» продолжает следить за ходом расследования этого уголовного дела. Увы, но скорее всего, эпизодов в нем прибавится. По данным следствия, сейчас малышей ждут более десяти сурмам и не известно, получат ли они свои гонорары и что вообще будет с малышами, которые скоро появятся на свет.

ОФИЦИАЛЬНО

Санкции статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в части особо крупного ущерба предусматривают до шести лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747281" frameborder="0"></iframe> Мошенница, не платившая гонорары сурмамам мечтает "натянуть" 30 пар из Китая.Снижану Токар ищет полиция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь суррогатной мамы: Мечтала вылезти из бедности, а оказалась инкубатором в чужом прибыльном бизнесе

Женщины, родившие малышей для биологических родителей, судятся с мошенницей, забравшей детей и не заплатившей им гонорар (подробности)

В «суррогатном агентстве» обманывали женщин, мечтающих о материнстве

11 клиенток, оставшихся без детей, заявили о мошенничестве (подробности)

Мошенница, не платившая гонорары сурмамам, мечтает "протянуть" 30 пар из Китая

Снижана Токар скрывается от полиции, но продолжает вербовать «женщин-инкубаторов» (подробности)