Пожевала и выплюнула: ученые воссоздали облик древней девушки по кусочку смолы, который побывал у нее во рту

Кусочек дегтя — затвердевшей березовой смолы, найденный на датском острове Лолланд, стал настоящим сокровищем для археологов, палеонтологов и генетикам. Им показалось, что смолу кто-то жевал, жевал, похоже, давно — много тысяч лет назад. Последующий анализ подтвердил подозрения. В смоле нашлись остатки слюны. А самому кусочку ученые насчитали 5700 лет — столько он пролежал в болотисто почве.

И вот на днях в журнале Nature Communications появилась публикация, авторы которой рассказали, что заполучив слюну человека, жевавшего смолу, они смогли секвенировать его геном.

- Полный геном доисторического человека впервые удалось выделить не из его костей, - удивляется руководитель исследований молекулярный антрополог Ханнес Шредер (Hannes Schroeder) из Университета Копенгагена (University of Copenhagen). Его слова приводит портал ScienceAlert.

Облик девушки эпохи неолита, воссозданный по ДНК, извлеченной из кусочка жевательной смолы.

Разобравшись с геном, ученые пошли дальше: прикинули облик его обладателя. По их мнению, жевала смолу, а потом выплюнула — 5700 лет назад - молодая девушка со смуглой кожей, голубыми глазами и темными волосами. Художники, наученные антропологами, нарисовали, как она могла выглядеть. Ведь если верить генетикам, то в геноме можно распознать участки, которые соответствуют тем или иным особенностям внешности — в первую очередь цвету кожи, волос и глаз.

Девушка получилась симпатичная. Похожа на нынешних европейских детей, рожденных при содействии мигрантов, прибывших не так давно примерно в те же места Европы спустя тысячелетия.

Вместе с человеческой ДНК в смоле были обнаружены генетические следы фундука и утки. Из чего исследователи сделали вывод: перед тем, как положить в рот жевательный кусочек, девушка закусила — утей и орешками.

Смола, выплюнутая 5700 лет назад, стала источником генетического материала.

Кстати, березовая смола была широко распространена в древности — еще со времен неандертальцев. Ее «добывали», нагревая бересту и ветки без доступа воздуха. Кто-то научил. Использовали как клей. А по мнению некоторых ученых, применяли еще и в гигиенических целях — как антисептик. И от зубной боли. Археологические находки свидетельствуют, что в каменном веке березовой смолой пломбировали зубы.

Зубной болью смуглянка из Лолланда не страдала. Вообще ничего особо опасного в ее ротовой полости ученые не обнаружили. Разве что нашли стрептококки и ДНК будто бы, относящуюся к вирусу Эпштейна-Барра, который вызывает герпес. Но нечто подобное имеется и у современных людей, равно, как и непереносимость лактозы. Девушка не пила молоко — не могла.

Голубоглазой смуглянке, жившей на территории нынешней Дании, решили дать имя Лолла — по названию острова, на котором нашли кусочек не дожеванной ею смолы. Копать там начали в ходе строительства тоннеля, который соединит Данию и Германию.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Древние британцы были неграми

Археологи извлекли полный человеческий скелет, который пролежал в пещере почти 10 тысяч лет. Генетики выделили из него неповрежденную ДНК и воссоздали облик доисторического предка британских ученых.

Древний предок британских ученых, живший 10 тысяч лет назад.

- Мы не ожидали, что наш предшественник окажется черным, - не скрывает удивления профессор Крис Стрингер (Prof Chris Stringer) из лондонского Музея естественной истории (London's Natural History Museum), руководивший исследованиями, которые закончились сенсационной реконструкцией. - Но таковы результаты генетического анализа... Читать дальше