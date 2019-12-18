Бизнес на фанатах: Старый паспорт Киркорова продают за 250 тысяч рублей

Если в Голливуде не только вещи звезд, но и даже баночка с воздухом, которым дышали знаменитости, за считаные часы улетает с аукционов, то у России с этим делом сложнее.

- Я пробовал какие-то старые вещи, чтобы не пылились без дела, выставлять на аукционы, но у нас эта индустрия пока не очень развита, - сетовал в беседе с репортерами Валерий Леонтьев.

Историк моды Александр Васильев, сам страстный коллекционер, поддерживает мнение «Казановы» и объясняет причину спада интереса к звездным аукционам. Мол, слишком мало подлинников на рынке.

- Мне не удалось найти ни одного платья российских знаменитостей ни на одном из отечественных аукционов, - признался «КП» Александр Васильев. - А вот на западных аукционах я приобрел костюмы из гардероба Сержа Лифаря, Тамары Карсавиной, Веры Немчиновой, Рудольфа Нуреева, императрицы Александры Федоровны, князя Феликса Юсупова и других знаменитостей ХХ века, связанных с Россией и ее историей.

Кстати, в кладовых историка моды недавно появились вещи из гардероба Аллы Пугачевой и умершей в марте певицы Юли Началовой.

- Это подарки. Наряды Юли мне отдала ее мама. А платья Аллы Борисовны - дар самой Примадонны, - рассказывает Васильев.

Со стула рухнуть!

В интернете продается немало вещей, связанных с «женщиной, которая поет». Начиная с автографов звезды (цены доходят до 20 тыс. руб.) и заканчивая ее рисунками (см. фото). Как известно, Алла Борисовна любит рисовать. И не только красками: если вдохновение посетило артистку в дороге, она может сделать набросок помадой, лаками для ногтей или тенями для век.

На одном из интернет-аукционов за 16 тысяч рублей продают автопортрет Примадонны. «Картина нарисована Пугачевой в 80-е годы красным маркером», - скупо рассказал о лоте фанат АБ. Фото: Личный архив

Но, пожалуй, больше всего поражает грубый табурет, на котором якобы восседала Алла Борисовна. За него на сайте объявлений «Авито» владелец просит... 10 миллионов рублей. Со стула он, что ли, рухнул? Где и при каких обстоятельствах звезда приложилась к табурету, информации нет. Объявление то появляется на сайте, то исчезает. Вполне возможно, что для хозяина странного лота это лишь способ привлечь к своей скромной персоне внимание и завязать новые знакомства.

Продавец облезлого табурета уверяет: на нем сидела Пугачева! Фото: avito.ru

«По ней ходили Галкин и Басков»

На «Авито» висит занятное объявление: «Продаю уникальную керамическую плитку из квартиры Филиппа Киркорова. Имеется в наличии 8 штук». «КП» позвонила по указанному номеру, ответил мужчина.

Плитка из черного графита украшала холл апартаментов Киркорова в Филипповском переулке Москвы.

- Я делал ремонт в квартире Киркорова в Филипповском переулке. У него там сначала одна квартира была, потом он присоединил к ней вторую, чтобы сделать гардеробную. Мы как раз соединяли квартиры. И меняли в холле старую плитку на новую, - рассказывает владелец сувенира. - Отдам 8 плиток за 10 тысяч рублей. Ведь по ней весь бомонд ходил - Пугачева, Галкин, Басков...

Пытаются заработать на Киркорове и другим способом. Так, на звездной барахолке в соцсетях некий мужчина хочет сбыть старый загранпаспорт артиста. Как добыт раритет, продавец умалчивает. За документ просят 250 тысяч рублей.

Филипп признал свой старый загранник, но на дельцов не обижается.

- Пусть зарабатывают, если им это принесет счастье, - засмеялся Филипп Киркоров, когда «КП» рассказала ему, как делают бизнес на его фанатах. - Запретить я им не могу. Если им это поможет, дай бог!

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Свидание с Брежневой упало в цене

На просторах сети можно разыскать благотворительные аукционы, с помощью которых можно не только оказать помощь сиротам, но и познакомиться со знаменитостями.

Вера Брежнева ужинает с фанатами, чтобы помочь больным детям.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К примеру, вечер с Сергеем Жуковым («Руки Вверх!») в его петербургском караоке-баре ушел с молотка за 20 тыс. рублей. Покататься на картингах с Анной Хилькевич, звездой сериалов «Универ. Новая общага» и «Барвиха», счастливчику удалось, заплатив за знакомство с блондинкой 40 тысяч. А вот свидание с Верой Брежневой ощутимо просело в цене. Если в прошлом году на благотворительном аукционе фотомодели Лены Перминовой аудиенция с певицей ушла почти за 2 млн рублей (эти средства пошли на лечение больных детей), то на сей раз приглашение на закрытую вечеринку в компании Веры Брежневой продали всего лишь за 85 тысяч. А за свои туфли экс-«виагре» удалось выручить 75 тыс. рублей.

В магазине курточка от Бузовой стоит 5000 рублей, но на аукционе эту вещь готовы купить за 250 тысяч.Фото: СОЦСЕТИ

Чуть за большую сумму (150 тыс. руб.) фотомодель Виктория Лопырева выкупила на благотворительном аукционе «Волшебная Елка Vegas» майку друга своей семьи Юрия Жиркова с автографами футбольного клуба «Зенит». Там же сейчас продает свою спортивную куртку с логотипом «Лайкер» (в честь одноименного хита) Ольга Бузова. Лот стартовал с суммы в 1 тысячу рублей, сейчас торги дошли до 250 тысяч.

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