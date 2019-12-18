«Словно Жанна вернулась»: запевшая сестра Фриске стала ее точной копией

Младшая сестра ушедшей четыре года назад Жанны Фриске, казалось, давно оставила мечты о карьере в шоу-бизнесе. В 2007 году она заменила Жанну в группе «Блестящие», но продержалась всего три месяца, после чего освоила более земную профессию. Вот уже много лет Наталья - мастер перманентного макияжа, «бьет» клиентами губы да брови. Но гены, видимо, не обманешь - на днях Фриске-младшая презентовала свою новую песню в дуэте с бывшим солистом некогда популярной группы «Турбомода» Александром Поповым. Ради премьеры Наталья накрутила модные афрокудри, которые сделали ее невероятно похожей на знаменитую сестру, а сценический макияж и короткое серебряное платье усилили эффект. А когда Фриске-младшая исполнила в караоке песню сестры, гости были поражены: перед ними - настоящая Жанна!

Запевшая сестра Фриске стала ее точной копиейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Интонации, мимика, движения - совпадение на 100 процентов! - комментируют в соцсетях шокированные зрители.

Между тем, для Натальи это далеко не первое перевоплощение в Жанну. Сестре, которая старше ее на 12 лет, она с детства старалась во всем подражать и даже закончила музыкальную школу, хотя вокальными данными не отличалась. Когда в 1996-м Жанна стала солисткой «Блестящих», вся семья вслед за ней сменила неблагозвучную для сцену фамилию Копылова на Фриске (фамилия бабушки по линии отца). Из-за внешней схожести продюсеры группы полагали, что Наташа сможет достойно заменить сестру на сцене, когда та начала сольную карьеру. Однако, для Фриске-младшей гастроли, шоу и интервью оказались непривычной и непосильной ношей. Здоровье стало сдавать, и тогда с шоу-бизнесом пришлось покончить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750319" frameborder="0"></iframe> Сестра Фриске стала ее копией.

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