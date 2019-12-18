Наследство Жанны Фриске: Отец певицы возмущен тратами на своего внука

Жанна Фриске умерла четыре с половиной года назад. С тех пор ее наследство делят, причем публично. И когда уже казалось, что скандал утих, он разгорелся с новой силой.

Полтора миллиона за нулевой класс

Папа певицы Владимир Фриске очень обиделся на Дмитрия Шепелева, который недавно в интервью Ксении Собчак нелестно отозвался о Владимире Борисовиче. И в ответ обнародовал траты Дмитрия, которые тот совершает в интересах своего сына, 6-летнего Платона, внука Владимира Борисовича.

Фриске напомнил, что у Жанны была шикарная квартира в США. После смерти певицы эту недвижимость продали за $470 тысяч. Сумма перешла по наследству в равных долях сыну Жанны Платону (его долей распоряжается до совершеннолетия отец) и родителям, которые отказались от денег в пользу внука с условием, что тот вырастет и сам ими распорядится. Теперь адвокаты Фриске запросили данные о списании средств с этого счета. По словам Владимира Борисовича, Шепелев тратил эти деньги на адвокатов в ходе процесса о деньгах Русфонда (благотворительной организации, которая собирала средства на лечение певицы). На юридические услуги ушло почти 2 млн рублей. Фриске также возмутило, что, по его словам, Дмитрий заплатил за обучение сына в нулевом классе 1,5 млн рублей, почти полмиллиона отдал в качестве вступительного взноса в школу, 20 тысяч отвалил за форму. Владимир Фриске не верит в такие высокие цены за образование и обвиняет Шепелева в растрате.

Владимир Фриске.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мы проверили: обучение в престижном частном образовательном учреждении действительно стоит так дорого. А стремление Дмитрия обеспечить сыну достойное образование и отдых вполне понятно.

Напомним: по итогам судов наследников Жанны Фриске (родителей и сына) обязали вернуть Русфонду неиспользованную для лечения звезды сумму - более 21 млн рублей. И хотя в суде доказали, что деньги сняла мама певицы, долг лег и на плечи 6-летнего Платона.

Шепелев часть долга Платона погасил, а родители Жанны не платили. Поэтому половину подмосковного особняка певицы, которая досталась матери и отцу Жанны, судебные приставы выставили на продажу в счет погашения долга перед Русфондом. Эту часть дома выкупил Шепелев, хотевший спасти дом для сына. Кстати, в ходе судов выяснилось, что наследство Жанны составляло около 90 млн рублей. Это и квартира на Красной Пресне, и машино-место, и автомобиль Range Rover, и половина загородного дома в Истринском районе Подмосковья, и банковские счета.

В интервью Ксении Собчак Дмитрий нелестно отозвался об отце Жанны. Фото: youtube.com

«Ни с кем не нужно договариваться»

Что касается Шепелева и его текущих доходов, то он ведет ежедневную программу на Первом канале, а значит, получает как минимум 2 млн рублей в месяц. Кроме того, у него есть заказники, так что 36-летний телеведущий зарабатывает прилично. В прошлом году Дмитрий купил квартиру в престижном районе столицы, где живет с сыном и гражданской женой, архитектором Екатериной Тулуповой, и ее шестилетней дочерью Ладой. Дети Дмитрия и Екатерины ходили в один детсад - так Шепелев и Тулупова и познакомились.

Особняк певицы пришлось делить, чтобы выплатить долг Русфонду.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В интервью Собчак Шепелев рассуждал о том, как бы развивались его отношения с Жанной Фриске, если бы она осталась жива. «Задаю себе вопрос: «А были бы мы вместе, если бы все сложилось иначе?» Я знаю ее легкой, воздушной, влюбленной в жизнь красавицей - я не знаю ее мамой, не знаю ее женой, поэтому не могу по-настоящему ответить на этот вопрос. Для меня она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни. Были бы мы вместе?! Я не знаю. Иронично думаю об этом, когда у других пар настает ситуация, когда нужно делить ребенка, о чем-то договариваться. А мне не нужно ни с кем договариваться. И это, наверное, хоть и трагичная, но положительная сторона всей этой истории…»

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