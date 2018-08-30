Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-30T12:13:02+03:00

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал украинцам, имеющим родственников в России, перевезти их в страну.

Ранее он заявил, что его ведомство подготовило проект решения о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. По мнению Омеляна, на Украине "лучше экология".

"Пускай привозят (родственников) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", — сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, что делать после прекращения сообщения с РФ гражданам, у которых есть там родственники.

Он отметил, что Мининфраструктуры проверило перевозчиков, осуществляющих поездки в Россию, в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей. "Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти "чёрные" иди "серые" перевозки остановить", — сказал украинский министр в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, ранее в министерстве транспорта РФ заявили о подготовке ответных мер на вероятное прекращение Украиной сообщения. При этом в ведомстве выразили надежду, что до этого не дойдет.