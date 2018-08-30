2018-08-30T12:13:02+03:00
Политика

Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России

По словам Владимира Омеляна, на Украине «лучше экология»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Фото: Владимир Омелян/FacebookМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Фото: Владимир Омелян/Facebook
Изменить размер текста:

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал украинцам, имеющим родственников в России, перевезти их в страну.

Ранее он заявил, что его ведомство подготовило проект решения о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. По мнению Омеляна, на Украине "лучше экология".

"Пускай привозят (родственников) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", — сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, что делать после прекращения сообщения с РФ гражданам, у которых есть там родственники.

Он отметил, что Мининфраструктуры проверило перевозчиков, осуществляющих поездки в Россию, в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей. "Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти "чёрные" иди "серые" перевозки остановить", — сказал украинский министр в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, ранее в министерстве транспорта РФ заявили о подготовке ответных мер на вероятное прекращение Украиной сообщения. При этом в ведомстве выразили надежду, что до этого не дойдет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения
МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов
Минобороны опубликовало видео испытания российской ракеты новой системы ПРО
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян
Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход
Медведев утвердил новый устав Фонда кино
В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми
В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России
Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку
Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов