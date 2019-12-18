Толпы в магазинах и на подарки надо тратиться: каждый пятый россиянин не любит Новый год

Елка, шары и гирлянда греют душу далеко не всем. Сервис «Туту.ру» провел масштабный опрос и выяснил, что однозначно счастливыми приближение Нового года делает только 40% россиян.

А каждый пятый и вовсе заявил, что Новый год не любит. И дело тут, как выясняется, не в самом празднике, а в той суматохе, которая его окружает. К 31 декабря нужно успеть доделать все на работе, сдать отчеты и планы. Параллельно необходимо закупиться подарками и продуктами к праздничному столу — все это толкаясь в магазинах с толпами других покупателей. Да и когда куранты пробью полночь легче не становится: припасенную снедь нужно съесть и выпить, тут уже до запоя рукой подать. А на длинных каникулах хочешь-не хочешь придется встречаться с родственниками, даже если избегал общения весь год. Тут уже отговорок не сыщешь — у всей страны выходные.

Не оставляйте на последнюю неделю выбор подарковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, напоминает, что нигде в мире нет подобной новогодней вакханалии, когда народ полторы недели страдает от безделья, а только пьет и ест. Так что нелюбовь к Новому году эксперт считает вполне нормальным явлением.

- Все-таки у нашего народа критическое мышление осталось, - уверен Янин. - Человек разумный хочет что-то делать, создавать и желательно на трезвую голову.

Чтобы свести стресс к минимуму, он советует готовиться к каникулам заранее. Не оставлять на последнюю неделю выбор подарков и подчищение «хвостов» на работе. Уберечь от лишних трат поможет планирование — посчитать за пару месяцев, сколько вы реально можете потратить на подарки и закуски, и не выходить за рамки бюджета. Но все это уже скорее касается следующего декабря. Сейчас же поможет одно: избежать Нового года мы не можем, так что постарайтесь расслабиться и получать удовольствие.

КОНКРЕТНО

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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