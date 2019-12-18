Российские хоккеистки снялись обнажёнными в тысяче живых цветов для новогоднего календаря

12 российских хоккеисток - по числу месяцев года, приняли участие в фотосессии для новогоднего календаря на 2020 год. Целью проекта была демонстрация нежности, чистоты, искренности и изысканности спортсменок - всех их на фото украшали более тысячи цветов. Реквизитом для съёмок стали не только цветы, но и сезонные фрукты, а также экзотические растения. На иллюстрации к месяцу июль можно увидеть отсылку к киноленте "Красота по-американски".

На сайте ЖХЛ о календаре сказано, что "в его основу лёг симбиоз нежной женственности и времён года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов". В проекте приняли участие девушки из 7 клубов ЖХЛ.

Январь – Диана Канаева, Динамо СПб

Февраль – Елизавета Кондакова, Торнадо

Март – Милена Третяк, Динамо СПб

Апрель – Анастасия Смирнова, СКИФ

Май – Алена Старовойтова, Торнадо

Июнь – Алина Орлова, СК Горный

Июль – Анна Пругова, Агидель

Август – Нина Пирогова, Торнадо

Сентябрь – Анастасия Летовальцева, Бирюса

Октябрь – Александра Воврушко, СКСО

Ноябрь – Елизавета Роднова, Агидель