2019-12-18T17:45:48+03:00
Спорт

Российские хоккеистки снялись обнажёнными в тысяче живых цветов для новогоднего календаря

В проекте приняли участие 12 спортсменок ЖХЛ
Ася КУЗНЕЦОВА
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12 российских хоккеисток - по числу месяцев года, приняли участие в фотосессии для новогоднего календаря на 2020 год. Целью проекта была демонстрация нежности, чистоты, искренности и изысканности спортсменок - всех их на фото украшали более тысячи цветов. Реквизитом для съёмок стали не только цветы, но и сезонные фрукты, а также экзотические растения. На иллюстрации к месяцу июль можно увидеть отсылку к киноленте "Красота по-американски".

На сайте ЖХЛ о календаре сказано, что "в его основу лёг симбиоз нежной женственности и времён года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов". В проекте приняли участие девушки из 7 клубов ЖХЛ.

Январь – Диана Канаева, Динамо СПб

Январь – Диана Канаева, Динамо СПб

Февраль – Елизавета Кондакова, Торнадо

Февраль – Елизавета Кондакова, Торнадо

Март – Милена Третяк, Динамо СПб

Март – Милена Третяк, Динамо СПб

Апрель – Анастасия Смирнова, СКИФ

Апрель – Анастасия Смирнова, СКИФ

Май – Алена Старовойтова, Торнадо

Май – Алена Старовойтова, Торнадо

Июнь – Алина Орлова, СК Горный

Июнь – Алина Орлова, СК Горный

Июль – Анна Пругова, Агидель

Июль – Анна Пругова, Агидель

Август – Нина Пирогова, Торнадо

Август – Нина Пирогова, Торнадо

Сентябрь – Анастасия Летовальцева, Бирюса

Сентябрь – Анастасия Летовальцева, Бирюса

Октябрь – Александра Воврушко, СКСО

Октябрь – Александра Воврушко, СКСО

Ноябрь – Елизавета Роднова, Агидель

Ноябрь – Елизавета Роднова, Агидель

Декабрь – Мария Баталова, Агидель

Декабрь – Мария Баталова, Агидель

ИСТОЧНИК KP.RU

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