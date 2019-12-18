Мария Бутина: Америка — кроличья нора. И я, как Алиса, в нее падала

52 ЧАСА ДОПРОСОВ

- Мария, наивно спрашивать — за что вас арестовали в США? Вы же не считаете себя виновной. Спрошу хитрее — какое ваше действие спровоцировало американцев на арест?

- Просто генпрокурор США Мюллер не нашел никакого вмешательства России в американские выборы. Но американцам надо было объяснить — почему потратили столько денег и сил на поиски того, чего не было. Нужен был козел отпущения. И тогда нашли меня. А я была простой студенткой, которая приехала в США учиться…

- У американских прокуроров другая логика: вы «проникли в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов России».

- Знаете, по всему миру такая вещь называется social networking. Это когда ты завязываешь контакты, ходишь на разные мероприятия. Любой студент-международник это и делает.

- Но в своем последнем слове в суде вы признали вину в участии в сговоре против США. И признались, что действовали под руководством российского чиновника. Вы даже назвали его фамилию - Торшин. Кроме того, по данным американской прессы, вы сотрудничали со следствием и рассказали много чего.

- Ох уж это «много чего» (улыбается). Сотрудничество у нас было на протяжении 52 часов допросов. Знаете, что любопытно? Когда началось дело, я была первым, кто желал сделку со следствием. Ребята, говорю, ничего не знаю, я просто студентка, но если вы хотите поговорить, давайте. Они сразу поняли, что я – никто. Но меня уже арестовали, уже тему раздули. И надо было хоть что-то на меня придумать.

С другой стороны, если бы я дошла до суда присяжных, обычных американских граждан, то после информационного кошмара на моем имени, который устроили в США, меня бы посадили надолго.

В МОЕМ ДЕЛЕ — НИ КОПЕЙКИ

- То есть, бывший член Совета Федерации, экс-зампред Центробанка России Торшин вас контролировал?

- Александр Порфирьевич – очень хороший друг, мой наставник, я к нему отношусь с добротой. Он никогда не позволял себе неправильных действий в отношении меня, давал советы и подсказывал, как себя нужно вести. Да и потом - для того чтобы иметь контроль над человеком, нужен на него какой-то инструмент давления, например, финансовый. Вам зарплату платят – вас могут контролировать. В моем деле - ни копейки денег. Все, чем я занималась, я это делала исключительно по собственной инициативе, потому что считаю, что должен быть мир. Я против войны. И своих взглядов не меняю.

- Мария, я задаю эти вопросы, потому что кроме общей радости, что вы вернулись, есть недосказанность - ваши показания в США. Из-за чего, как говорят, Торшин попал под санкции и ушел с должности. Вы ощущаете какую-то вину за признание в американском суде?

- Какое признание вины?! В США есть совершенно бестолковый закон - для того чтобы тебя обвинили, что ты иностранный агент - не нужно ничего особенного делать. Нужно лишь ходить на мероприятия — митинги, например. Вообще на месте всех иностранцев, допустим, студентов, которые обучаются в США, я бы заранее подала уведомление Генпрокурору, что вы - иностранный агент, на всякий случай. Потому что арестовать могут кого угодно. Причем закон очень интересный. Он говорит, что нужно зарегистрироваться в качестве иностранного агента, только формы регистрации нет. То есть никто никогда по этому закону никого не обвинял.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ — ЗА СКОБКАМИ

- Утверждается, что главной вашей задачей было устроить встречу Трампа и Путина.

- Слушайте, где я и где Путин.

- Но писали это газеты респектабельные, уважаемые.

- Знаете, что они еще писали? (улыбается) Потом, правда, американская прокуратура взяла свои претензии обратно...

- … Они утверждали, что вы предлагали американцам за должность секс?

- Да. А потом сказали: извините, мы неправильно прочли ваши сообщения. Это была переписка с моим очень давним товарищем, где я говорю: сделай мне страховку на машину. Он мне отвечает: ладно, сделаю. Я говорю: у меня денег нет, чем тебе отдать? Он пишет: мне от тебя ничего не надо.

Это было подано как попытка предложить интимные услуги. А потом судья в суде сказала прокурору — будьте осторожнее, это вообще-то молодая женщина, надо с высказываниями аккуратнее быть. Это огромное оскорбление для меня! У меня три образования, я работала в этот момент ассистентом профессора, готовясь к возможности получения докторской диссертации.

- Вы состояли в отношениях с 56-летним американцем, республиканцем Полом Эриксоном?

- Знаете, в России в отличие от Америки есть очень хорошая традиция. Я буду ее придерживаться. Вопросы личной жизни должны оставаться за скобками.

- Но Эриксон принимал участие в праймериз всех президентских кампаний республиканцев с 1980 года, был даже главой избирательного штаба одного из кандидатов. По оценке «Форбс» он «тайный властелин политической вселенной, известным лишь посвященным». Согласитесь, это вопрос не личного характера...

- Полагаю, как раз личного. Я с большим уважением отношусь к Полу Эриксону. И то, что происходило между нами, это наш личный вопрос, он не имеет отношения к делу.

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина с отцом Валерием и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в аэропорту Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УСТРАИВАЛИ ОБЫСКИ С РАЗДЕВАНИЕМ

- Американцы утверждают, что финансовую поддержку Бутиной и ее организации «Право на оружие» оказывал российский миллиардер, соучредитель «Сколково» Константин Николаев.

- Какое отношение это имеет к моей американской деятельности?

- На какие деньги вы жили?

- Были люди, которые меня поддерживали, но это американцы.

- Зачем им вас поддерживать?

- Потому что они тоже верили в мир между США и Россией. Мы, кстати, до сих пор с ними в замечательном контакте.

- Наш слушатель спрашивает: «Обычным гражданам сейчас лететь в США это подвергать себя опасности?»

- Мне задают этот вопрос часто. Я так скажу, будьте осторожны. Потому что наличие русофобии в США очевидно. Этому пример – не только мое дело. Есть известное сфабрикованное дело российского летчика Константина Ярошенко, которому дали 20 лет. Мы ведем сбор средств для него, ему нужна медицинская помощь. Вся информация на моей странице в Фейсбуке и на сайте «Комсомольской правды». Я вас очень прошу, помогите…

Слушатель Сергей из Владимира:

- Мария, вы говорите, что обвинение сфабриковано. Но вы подписали все обвинения против вас. Вы говорите: я боялась, что меня осудят. Но если вы уверены в своей невиновности, знаете, что вас не бросит Родина, наш МИД, вам не стоило это подписывать. Людей на войне пытались отлучить от Родины – никто же не переходил в чужой стан, кроме отдельных предателей.

- Если бы меня судил независимый суд, может быть, имело бы смысл бороться. Но на первом же рассмотрении дела судья вынесла решение, что мои адвокаты не имеют права комментировать дело в публичном пространстве. То есть им просто рот заткнули. А меня просто сделали девочкой для битья.

Я не знаю, как себя ведут люди на войне. Я могу только сказать, каковы были мои перспективы. Я сидела в одиночной камере 117 дней. Там было очень холодно, меня будили каждые 15 минут, устраивали постоянные обыски с раздеванием. Я полагаю, что это пытки. ООН тоже так полагает. То, в чем я призналась, скажем так, было тем, что можно за уши притянуть. Мне надо было хоть что-то им дать. И если вы сами не сидели, там не были, наверное, просто судить того, кто там был...

У МЕНЯ С ЧАПМАН ДВА СХОДСТВА

- Вы хотите вернуться в Америку?

- Меня туда не пустят все равно. Мое преступление серьезное.

- Вы любите Америку?

- Знаете, я люблю американцев, это хороший народ, просто он теряет свою страну. Их системы правосудия уже не существует, их бюрократия просто сожрала все. О какой демократии там можно говорить? Ее просто нет. Мне очень жаль американцев, потому что они живут в иллюзии. Это действительно кроличья нора, и я, как Алиса, в нее падаю, а там мир наоборот.

- Вас сравнивают с «русской разведчицей» Анной Чапман. Как вы к этому относитесь?

- У меня и Анны Чапман есть два сходства. Это российский паспорт и, наверное, похожий цвет волос. Больше ничего.

- Как вам Россия после Америки по уровню жизни?

- В Америке все зависит от того, где живете. Есть районы - гетто, там живут хуже, чем россияне. Если говорить о зажиточном среднем классе, наверное, лучше. Доход на человека, безусловно, выше в США. Да, возможно, жизнь там сытнее. Но там есть другие проблемы, например, качество пищи. В России натуральные продукты намного лучше. И счастье не измеряется количеством денег, это я осознала.

МЫ ИДЕМ К НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ

- Чем вы будете заниматься?

- Правозащитой. Я чувствую теперь свое обязательство перед людьми, которые до сих пор остались там. И в том числе перед американками, с которыми я сидела, к которым относятся не лучше, чем ко мне, а подчас и хуже. Я должна рассказать миру о том, что происходит в американских тюрьмах. Я была бы рада работать преподавателем в Барнауле. Я очень люблю свой город, но чувствую свое обязательство перед миром.

- Чему вас научила эта история?

- Я никогда не забуду свой первый день в вашингтонской тюрьме. Мне же светило 15 лет. Я начала считать - сколько же мне будет через 15 лет? Доживут ли родители, бабушка? Все эти мысли носились в моей голове, вся жизнь перед глазами. И тогда ты начинаешь понимать, что главное в жизни… И в последнем слове я сказала - мне очень грустно, что мы идем к новой Холодной войне. Вы можете называть меня идеалистом, но даже после всего, что со мной произошло, я буду выступать за мир между двумя державами. Потому что если я сейчас сдамся, получается, что зло победило. Нет, так не пойдет.

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