2019-12-18T20:19:07+03:00
Звезды

«Никакой конфискации имущества не было»: Адвокат Добровинский высказался об аресте квартиры Киркорова

По словам звездного защитника, элитные метры короля поп-сцены не пострадают
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Филипп КиркоровФилипп КиркоровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Этот скандал разгорелся еще минувшей осенью. Тогда латвийский банк ABLV BANK попросил Филиппа Киркорова вернуть более 650 тысяч долга по кредиту и штраф за просрочку по выплатам.

Как выяснилось позже, артист брал кредит на постановку нового шоу. Так совпало, что у банка вскоре возникли проблемы с законом. Сначала банк был заподозрен латвийскими властями в пособничестве отмыванию денег, а потом у него была отозвана лицензия.

- Через третьих лиц мы узнали, что такого банка по сути уже не существует. Потом появились разговоры, что долг одной организации был направлен другой. Поскольку у банка отозвана лицензия, у нас не было возможности с кем либо связаться и погасить кредит. В течение года не было никаких уведомлений, по которым можно было погасить долг, — рассказывали «КП» в команде Филиппа Киркорова.

Сейчас же СМИ утверждают, что Таганский суд столицы удовлетворил иск ABLV Bank и взыскал с Филиппа 779 тысяч евро, включая просрочку по кредиту.

Появились даже сообщения, что суд выставит на торги старую квартиру Филиппа Киркорова на Земляном валу, где прошло его детство и где артист проживал со своей бывшей женой Аллой Пугачевой. Однако звездный адвокат Александр Добровинский назвал заявление СМИ о конфискации квартиры артиста банальной «уткой».

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Евгения ГУСЕВА

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Все сообщения про квартиру — фантазии журналистов. - смеется адвокат Александр Добровинский. - Во-первых, Филипп никогда не отрицал, что брал кредит. Просто банк не мог принимать выплаты, поскольку был лишен лицензии. Во-вторых, банк хотел получить с Киркорова через суд 4 миллиона евро. В такую сумму они первоначально оценили долги Филиппа и набежавшие проценты. В итоге мы эту сумму «отбили» и суд попросил Филиппа выплатить 600 тысяч долга и проценты. Долг он выплатит, а проценты я думаю, мы оспорим в суде. Никакой конфискации и ареста имущества не было. Это все придумали журналисты.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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