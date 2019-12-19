Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Результат предсказуем: в Палате у демократов, инициировавших отстранение главы государства от власти, большинство.

Но это вовсе не значит, что Трампу прямо сейчас стоит начать паковать свои пожитки и покидать Белый дом уже сегодня. Конгрессмены лишь провели часть необходимой процедуры. Точку в этом вопросе должен поставить Сенат. А в этой палате американского парламента у сторонников Трампа - республиканцев - численное преимущество.

Пока же в третий раз в истории США слушанию по импичменту ознаменовали беспрецедентное политическое противостояние. Действующий глава государства обвиняется сразу по двум статьям: «злоупотребление полномочиями» и «воспрепятствование деятельности Конгресса».

230 конгрессменов проголосовали «за» по первому обвинению. К 213-и демократам присоединились несколько республиканцев и независимых законодателей. Несмотря на то, что и этого было достаточно, голосование было проведено и за выдвижение обвинения по второму. Ближе к 9 вечера по вашингтонскому времени большинство высказалось за импичмент Трампа и по статье «воспрепятствование деятельности Конгресса».

Пока неизвестно, когда Сенат приступит к рассмотрению дела Трампа. Де-юре сенаторы могут вообще не делать этого. В любом случае, демократам будет нужно не только простое большинство голосов сенаторов, их две трети. Ни того, ни другого у них в Сенате нет.

За день до голосования Трамп направил длинное письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, выразив в нем свое отношение к происходящему: «Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов».

Большинство парламентариев голосовало посредством электронной системы голосования, но были и те, кто прибег к бумажным бюллетеням. Такой выбор комментаторы объясняли не опасениями перед кибертерорристами, а определенным тщеславием некоторых конгрессменов, пожелавших, чтобы их голоса в поддержку или против Трампа стали еще и материальными историческими реликвиями.