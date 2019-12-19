2019-12-19T10:49:09+03:00
Звезды

«Квартира останется в собственности Филиппа»: Адвокат Добровинский будет оспаривать арест имущества Киркорова

По словам звёздного защитника, артист погасит кредит иным способом
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Два года назад артист взял кредит на постановку нового шоу. Потом власти Латвии заподозрили банк в махинациях и лишили его лицензииДва года назад артист взял кредит на постановку нового шоу. Потом власти Латвии заподозрили банк в махинациях и лишили его лицензииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Таганский суд Москвы вынес решение выставить старую квартиру Филиппа Киркорова на Земляном валу на торги, оценив ее стоимость в 193 миллиона рублей.

В список вещей, которые пойдут с молотка суд включит: духовой шкаф, кондиционеры и кофемашину.

Напомним, это те самые звёздные метры в районе Таганки, где артист провёл детство и был счастлив с Аллой Пугачёвой. Поводом для такого решения стала задолженность Филиппа Киркорова перед латвийским банком.

Напомним: два года назад артист взял кредит на постановку нового шоу. Потом власти Латвии заподозрили банк в махинациях и лишили его лицензии. По словам адвоката Киркорова Александра Добровинского, у банка не было официального счета, по которому можно было погасить кредит.

- Филиппу прислали какие-то счета третьих лиц, чтобы он им отправлял выплаты. Мы его отговорили это делать, поскольку опасно отправлять платежи в никуда. А потом лишённый лицензии банк подал в суд. Киркоров не отрицал, что у него кредит. На сегодняшний день долг составляет 600 тысяч евро плюс проценты, которые, думаю, мы «отобьём»,-рассказывает в беседе с «КП» адвокат артиста Александр Добровинский. - Квартиру Филиппа никто не забирал. Это решение первой инстанции не вступило в законную силу. Ещё будет апелляция. После чего Филипп погасит долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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