О декабристах немного без романтики

Не хочу их как-то осуждать, сам из Сибири, куда их сослали и где их боготворят до сих пор. Но подумать есть, о чем...

Они вообще не были уверены, что полки пойдут за ними к Зимнему дворцу и Сенату, чтобы низложить власть. И пришлось врать солдатам, что якобы сын Павла Первого и брат Александра Первого великий князь Константин (которого считали реальным наследником престола) решил сократить солдатам срок службы, но злодеи не хотят обнародовать его указ. Обман второй - никто не знал, что Константин еще при жизни Александра Первого отказался от престола в пользу брата Николая.

Еще обман: «диктатор» будущей декабристкой России князь Сергей Трубецкой вообще не пришел на Сенатскую площадь. Он просто посчитал восстание уже проигранным.

Участники восстания оценили это как измену.

А декабристу Петру Каховскому один из идеологов восстания Кондратий Рылеев поручил проникнуть в Зимний дворец и убить нового императора. Каховский поклялся это сделать и... не пошел.

О том, что они реально хотели изничтожить царскую фамилию (что позже сделали большевики в Екатеринбурге) попало даже в великую русскую поэзию.

«Самовластительный Злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу».

Это друг и восторженный поклонник декабристов наш Пушкин. Ода «Вольность».

С Каховксим, кстати, связана одна легенда. Именно он убил посланного Николаем Первым на переговоры к декабристам генерал-губернатора Петербурга Михаила Милорадовича. Блестящий герой Отечественной войны 1812 года, Милорадович был вызван к царю прямо из-за завтрака у своей возлюбленной.

Он попытался своим красноречием поколебать солдат, но Каховский выстрелил в него из пистолета, смертельно ранив. Так вот, есть легенда о том, что на эшафоте, прощаясь перед повешением, никто из офицеров-декабристов не пожал Каховскому руку: штатский не смел убивать боевого офицера, это был позорный поступок.

В музейном комплексе декабристов в Иркутске в открытом доступе есть удивительные документы. О чем они мечтали? Черным по белому: распустить армию и создать некую народную милицию. Один из руководителей заговора – Пестель, планировал после прихода к власти увеличить численность тайной полиции в 10 раз – с 5 до 50 тыс. человек.

Не секрет и то, что у многих заговорщиков были заложены имения. И некоторые мечтали после смены власти они свои долги списать.

Виновными по делу декабристов были признаны 289 человек. Пятеро известных зачинщиков, ставшие кумирами революционеров 1917 года были приговорены «к смертной казни четвертованием», замененной повешением. Остальные отправлены на бессрочную каторгу, в ссылку в Сибирь, разжалованы в солдаты и переведены в действующую армию на Кавказ…

Так что это очень не простая история.

В двух вещах там точно не было обмана и второго дна.

Первое: никто из заговорщиков не заложил друзей. И второе: император Николай обещал не преследовать тех, кто не причастен к заговору. И - запретил преследовать родственников декабристов и взял на государственное попечение их детей. И даже детей рожденных сосланными им бунтовщиками в Сибири, Николай определял (если соглашались родители) в лучшие учебные заведения на казенный счет.

И Пушкина не тронул. Хотя поэт честно сказал царю, что был бы 14 декабря на Сенатской площади. С друзьями.

Интересно, удалось ли авторам фильма как-то обо всем этом рассказать?

Напомним, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера картины о судьбе трагических героев 1825 года. Фильм о декабристах выйдет в широкий прокат 26 декабря.

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