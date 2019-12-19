Не стреляйте в декабриста - спасает как умеет

Драгуны разъезжали по Новому Арбату, гренадеры разбили бивак у кинотеатра «Октябрь», барабаны отбивали построение. А светская Москва собиралась на премьеру главного, возможно, фильма года. Мероприятие обставили в стилистике соответствующего времени, и звезды с радостью фотографировались с рядовыми, офицерами и с дамами в туалетах XIX века. Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.

Фильм снимали шесть лет, а представляли фильм генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и продюсер Анатолий Максимов. Они пригласили на сцену съемочную группу, а потом и министра культуры Владимира Мединского. Министр сравнил работу создателей фильма с подвигом: «Вы - как декабристы!»

- Не дай бог… - ответил Эрнст.

- Я об их светлой стороне, - улыбнулся министр.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Полезен наш «Союз»

Владимир МАЗЕНКО

Хорошо, что этот фильм появился. Нам нужно больше знать и об этой колоритной эпохе, и о восстании декабристов. Я-то, например, еще помню, что декабристы разбудили Герцена, а познания людей помоложе точно отражает реплика девушки, которую я услышал в зале после фильма: «Слушай, если декабристов повесили, то за кем их жены потом в Сибирь поехали?» Вот как раз на этот вопрос фильм ответа не дает. Живых людей, окружения, не связанных с восстанием сюжетных линий в фильме явно не хватает. Есть много костюмов - золото, аксельбанты, эполеты. Видно, как стараются молодые актеры соответствовать этому блеску - как держат спину и с каким достоинством отвешивают друг другу поклоны. Но я никак не мог забыть, что это актеры, которые играют декабристов. К сожалению, костюмы затмили и эпоху, и живые характеры.

Зато создатели сконцентрировались на тщательном историческом воссоздании хода самого восстания. Рассказать в рамках одного фильма о событиях долгого дня и предшествующих ему событий непросто. Но общее впечатление о стоянии на Сенатской площади у зрителей складывается. Школьные стереотипы отступают под натиском более приближенной к реальности и очень драматичной картины. И авторам удалось показать настоящую цену крови, которая сразу превращает увлекательную игру в преступление.

Еще одна неожиданность - саундтрек. Согласитесь, никак не ожидаешь смотреть на декабристов под музыку Басты, «Кино» и «Наутилуса». Сходить на фильм стоит уже ради этого. И - да - я захотел почитать что-нибудь про декабристов.

Союз спасения - трейлер фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О декабристах немного без романтики

В Москве прошла премьера фильма о декабристах. Наш колумнист объясняет, почему с ними все не так просто

АНДРЕЙ ДЯТЛОВ

Не хочу их как-то осуждать, сам из Сибири, куда их сослали и где их боготворят до сих пор. Но подумать есть, о чем... Они вообще не были уверены, что полки пойдут за ними к Зимнему дворцу и Сенату, чтобы низложить власть. И пришлось врать солдатам, что якобы сын Павла Первого и брат Александра Первого великий князь Константин (которого считали реальным наследником престола) решил сократить солдатам срок службы, но злодеи не хотят обнародовать его указ. Обман второй - никто не знал, что Константин еще при жизни Александра Первого отказался от престола в пользу брата Николая. (подробности)