«Так наперсточники разводили людей на деньги»: Пригожин высказался о сестре Жанны Фриске, ставшей ее копией

Появление, а точнее возвращение не сцену Фриске-младшей (в 2007-м Наталья уже пыталась штурмовать шоу-бизнес в группе «Блестящие») вызвало в Сети бурные споры. Напомним, на днях Наталья презентовала свою новую песню. Ради премьеры она накрутила модные афрокудри, которые сделали ее невероятно похожей на знаменитую сестру, а макияж и короткое серебряное платье в стиле Жанны усилили этот эффект. Кроме того, на вечеринке новоиспеченная певица исполнила в караоке песню сестры «А на море белый песок», и тогда уже гости ахнули: Жанна вернулась! Голос, манера, мимика — Наталья буквально перевоплотилась в сестру.

Мнения о столь откровенном копировании образа в соцсетях разделились — одни приняли Фриске-младшую с восторгом, другие раскритиковали за отсутствие индивидуальности и попытку заработать на таланте Жанны.

- Не надо жить ее жизнью, иначе рискуешь закончить также! - предостерегли третьи.

friske_natalia Был замечательный вечер

Не в восторге и профессионалы. Так, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с kp.ru выразил свое скептическое отношение к подобным проектам.

- Я столько лет работаю и все равно не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе, - признался Пригожин. - Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией — это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности — это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе.

Продюсер не понаслышке знает, о чем говорит. Дочь Валерии, 26-летняя Анна Шульгина, которую он много лет воспитывал как родную, тоже стала певицей. Девушка выступает под псевдонимом Shena, сама пишет стихи и музыку, ищет свой стиль и не гонится за попсой и светской тусовкой. Да и внешне никогда не скажешь, что Анна — дочь Валерии: у нее смелая короткая стрижка, дерзкие фотосессии с сигаретой в зубах, откровенные или наоборот, необъятные хипстерские наряды.

- Мы с ней абсолютно разные, - призналась Валерия kp.ru. - Смешно ожидать, что дочка будет такой же, как мама. И в этом ей даже полегче. К сожалению, успехи родителей всегда проецируются на детей, им приходится очень многое из-за этого преодолевать. А у нас контраст велик и я этому очень рада. Знаете, когда выходит на сцену сын Стинга и поет таким же тембром абсолютно и выглядит один-в-один, ты понимаешь, как же тяжело живется этому молодому человеку. А здесь другая история. И к тому же я понимаю, что Анька, точнее Shena, очень талантлива, пишет не стандартную музыку. Я понимаю, что это не для всех и каждого, но у нее уже есть своя аудитория.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750319" frameborder="0"></iframe> Сестра Фриске стала ее копией.

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