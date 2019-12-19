2019-12-19T18:14:43+03:00
Происшествия

Части тела вывезли на тележке: В Москве в ломбарде ювелиру отрубили голову и кисти рук за дорогое украшение

53-летний Дмитрий Коцуба поехал закладывать в ломбард украшение, но скупщики решили не платить мужчине [видео]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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53-летний Дмитрий Коцуба поехал закладывать в ломбард украшение, но скупщики решили не платить мужчине. Фото: lizaalert.org53-летний Дмитрий Коцуба поехал закладывать в ломбард украшение, но скупщики решили не платить мужчине. Фото: lizaalert.org
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Новость о трупе, который нашли на берегу реки Руза, поразила всю Московскую область. Тело мужчины лежало без головы и кистей рук. Обнаружили его жители соседней деревни Шорново.

Погибшим оказался 53-летний ювелир из Одинцово Дмитрий Коцуба. У мужчины были трудности с деньгами, и он решил заложить в ломбард дорогое фамильное украшение. Это было еще 24 ноября. Дмитрий поехал в один из торговых центров в Москве к знакомым скупщикам. Но мужчины не смогли договориться о стоимости украшения и стали ругаться. Тогда оценщики решили не церемониться и зарезали ювелира.

Чтобы мужчину — довольного крупного — незаметно вынести из торгового центра, сотрудники ломбарда отрезали от трупа голову и кисти рук. Фрагменты тела положили в пакет, сгрузили на тележку и вывезли из магазина. Мешки повезли к реке Руза и вытряхнули из них содержимое. 13 декабря тело прибило к берегу. Тогда его и нашли местные жители.

- Сотрудники ломбарда — мужчины 53 и 39 лет— задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - прокомментировали в ГСУ СК России по Московской области.

10 декабря в Подмосковье недалеко от деревни Никифорово нашли еще один труп мужчины с отрубленной головой. Поползли слухи, что в области орудует маньяк-головорез. В следственном комитете информацию о связи преступлений опровергают.

В Москве в ломбарде ювелиру отрубили голову и кисти рук за дорогое украшение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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