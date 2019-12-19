2019-12-19T19:07:57+03:00
Политика

Нет, Владимир Владимирович, и не уговаривайте!

Обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов обдумал предложение Путина стать его преемником
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Журналист "КП" Александр Гамов перед началом пресс-конференции Владимира Путина.Журналист "КП" Александр Гамов перед началом пресс-конференции Владимира Путина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сразу после пресс-конференции Путина меня начали спрашивать, готов ли я стать его преемником? Мол, сам Владимир Владимирович на всю страну предложил: дерзай!

Предложение, конечно, серьезное. Сейчас многие политики (и не только) прямо измучились: ведь придет миг, когда кто-то должен будет принять власть вслед за Путиным.

Может, даже кто-то уже начищает ботинки и репетирует речь к инаугурации.

О себе, как о преемнике, я как-то никогда и не помышлял.

Но после слов Владимира Владимировича, честно говорю, подумал. Да и пришел к выводу: нет, Владимир Владимирович, и не уговаривайте!

Перво-наперво: это ж придется вкалывать, как раб на галерах! С рассвета до темна, а то и до рассвета, без выходных, праздников, больничных, без отпусков и корпоративов!

Не жизнь, а сплошные стрессы: то наводнения, то пожары, то НАТО у ворот, то майданы у соседей. А сколько нам явлений чудных чиновники одни преподносят: то напортачат на миллиарды, то за кордон с ними же бегут. То брякнут такое, что хоть стой, хоть падай. И всех потряси, разбери, выслушай, сними, других на их место поставь.

И ведь никто спасибо не скажет. Все будут только возмущаться, требовать, разоблачать, развенчивать, ехидничать: «Обещал? А где обещанное? Выполнил? Мало! Больше надо!». И ведь не возразишь…

А каких эпитетов от своих зарубежных «партнеров» наслушаешься, каких подлянок от них получишь, каких подножек – никакой ложкой не разгребешь.

И семейная жизнь? Сразу под откос?! Жена пилит, что мусор не вынес, котов не погладил, детей не приласкал – некогда же, дома ж не бываешь! А я без этого не могу: и к котлеткам подгорелым привык, и ковер пылесосить – моя обязанность. Так что, извините, остаюсь при своих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Гамов, корр. «Комсомольской правды: «Чтоб хорошо поработать на пресс-конференции президента, надо встать в 5 утра и ничего не сеть»

Традиционная 15-я пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина скоро начнется в Центре международной торговли. На месте событий работает корреспондент «КП» Александр Гамов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Гамов, корр. «Комсомольской правды: «Чтоб хорошо поработать на пресс-конференции президента, надо встать в 5 утра и ничего не сеть»
Традиционная 15-я пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина скоро начнется в Центре международной торговли. На месте событий работает корреспондент «КП» Александр Гамов
Новости 24
Путина проинформировали о стрельбе на Лубянке
На Лубянку прибывают взрывотехники
Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован
Из-за стрельбы в Москве перекрыли движение у Лубянки
Пострадавших в перестрелке у здания ФСБ в Москве забрала скорая, случайно проезжавшая мимо
В перестрелке у здания ФСБ в Москве погибли два человека
Появилось видео с места стрельбы в Москве
Катер с туристами врезался в яхту у Пхукета: пострадали 12 человек
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ
Муж и жена прожили 70 лет в браке и умерли с разницей в 20 минут
В Армении 11 человек пострадали после обрушения пола в здании военкомата
Французский футболист оформляет российское гражданство ради Евро-2020
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках
Голикова назвала причины социального сиротства