Генерал ФСБ: Нападение на Лубянке помню лишь раз — в середине 70-х

Вечером в четверг у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Во время перестрелки пострадали сотрудники силовых ведомств. «КП» связалась с генералом ФСБ в отставке Александром Михайловым.

- Александр Георгиевич, как можно на Лубянку пройти с автоматом?

- Элементарно. Когда идешь в приемную — звонишь в звонок. Открывается магнитный замок. Там рамка и стоит прапорщик с табельным оружием.

- Прапорщик ничего не успевает сделать?

- А что он может сделать? Если из-под полы выдернул автомат и начал стрелять на поражение?

- Что-то подобное на вашей памяти в центре Москвы было?

- В середине 70-х, когда я еще был опером, у нас был прорыв в здание Московского управления на Малой Лубянке. Вошел человек Также стоял прапорщик на входе. Мужик сразу вытащил нож и полоснул прапорщика по щеке. И побежал. Прапорщик за ним. Мужик пробежал по первому этажу, взбежал на второй этаж. Там такая конфигурация была - выход под прямым углом. И мужик этот, так получилось, бежал прямо на портрет Дзержинского. Справа ему показалось, что тупик — и тогда он пошел на прапорщика — а тот стал вести огонь на поражение.

- Это был террорист?

- По-моему, это был психопат. Но ситуация тогда была другая в стране.

- Наверняка, есть протокол безопасности, как действовать в такой ситуации, при нападении на здание ФСБ?

- Сложно сказать, какие именно сейчас инструкции. Но прием граждан до сих пор никто не отменял. И, когда человек снаружи, позвонив, у приемной, представляется и говорит, что он записан на прием, ему же дверь откроют?...

- Прапорщик у рамки, естественно, не в бронежилете?

- Только если объявлено усиление. Могут тогда дополнительно выдать автомат, дубинку, щит.

- В здании есть постоянная группа спецназа?

- Есть бойцы комендатуры. У дежурной смены там свой план действий. Их задача блокировать — потом подтянутся другие силы.

- Сотрудники, ведя огонь, прикрываясь машиной ДПС — она должна там постоянно дежурить?

- Не обязательно машина должна стоять. Обычно она нужна для сопровождения. Кого-либо или чего-либо. Например, для сопровождения группы взрывотехников.

- После этого резко усилят меры безопасности?

- Я исхожу из следующего. Когда что-то подобное случается — вводят усиление. Но ведь это «что-то» уже произошло, это усиление по факту мало что дает. Ну что, разве только для ощущения безопасности?

Пока трудно сказать, что это было. Но огонь на Лубянке прежде не вели — на моей памяти точно. Там остальные то здания имеют защиту, а приемная — она же для граждан… Камеры там, разумеется, есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750666" frameborder="0"></iframe> Кадры из видео очевидца стрельбы, снятого в кафе в центре Москвы.

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