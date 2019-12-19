Владимир Жириновский: Президент отверг вынос Ленина из Мавзолея, но правильные оценки уже прозвучали

На продолжавшейся 4 с лишним часа большой пресс-конференции российского президента было задано более 90 вопросов. Какие из них «взорвали мозг» - спросила «Комсомолка» у Владимира Жириновского.

- Какой вопрос показался вам самым острым?

- Вопросов много самых разных, иногда слишком многословных, но нет ничего такого острого. Никакой тревоги вопросы не вызывают.

- А как же вопрос об отношении Путина к Ленину?

- Да, Путин подчеркнул что Ленин не был никаким государственным деятелем, а был революционером.

- Не слишком резко? Миллионы людей в России уважают Ленина как основателя СССР.

- Не резко. Путин вспомнил слова большевистского гимна про то, что «мы старый мир разрушим, до основанья». Да кто вам дал право разрушать?!

- Перед президентскими выборами много спорили о выносе тела Ленина из Мавзолея и предания его земле по христианскому обычаю — сейчас пойдет новый виток обсуждений?

- Президент отвергает предложение о выносе тела из Мавзолея. Но у него уже прозвучали правильные оценки. О том, что Октябрьский переворот ничего хорошего нам не принес. Даже, может быть, большой вред.

- Опять пересмотр истории. Разве это хорошо?

- Такая оценка - это хорошо! Ведь прозвучало, что шла борьба не за интересы государства, а за интересы этой партии, большевиков. Мы же внесли уже в конституцию положение, что никакая идеология не может быть государственной — и идеология большевиков это горький пример. Нам её навязали. А рухнула идеология — и страна рухнула.